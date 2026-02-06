Roksana Węgiel już w bardzo młodym wieku rozwinęła muzyczną karierę, stając się jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Dziś ma własną nieruchomość w stolicy, gdzie mieszka z mężem, Kevinem Mglejem. Kadry z ich lokum możemy podejrzeć w sieci. Wnętrza zostały starannie zaplanowane.

Roksana Węgiel postawiła sprytne rozwiązanie. Ma sypialnię i biuro w jednym

Mieszkanie Węgiel i Mgleja ma 100 metrów i każde pomieszczenie zostało starannie zaprojektowane. Wiemy, jak wygląda między innymi ich sypialnia - wykończona w białych i szarych kolorach, łączy elementy w stylu glamour z funkcjonalnością. - Moim ulubionym patentem w tym mieszkaniu na pewno jest szyba loftowa, wyszła genialnie. Dzięki tej szybie połączyliśmy ze sobą sypialnię z gabinetem. Oczywiście, możemy się tutaj też odgrodzić i tworzy się totalnie przytulny pokój - opowiadała Roksana Węgiel na Instagramie. Przestrzeń biurową od sypialni odgradza nie tylko za pomocą szyby, ale i szarych, estetycznych zasłon. Trzeba przyznać, że urządziła mieszkanie z pomysłem.

Roksana Węgiel urządziła mieszkanie w barwach szarości. Kuchnia jak z katalogu

Imponujący jest także salon w mieszkaniu pary. Duże okna wpuszczają do pomieszczenia mnóstwo światła i sprawiają, że przestrzeń wydaje się większa. Centralnym punktem pomieszczenia jest ogromny beżowy narożnik. Wzrok przyciąga też wiszący nad stołem obraz przedstawiający kobiecą postać. Wystrój mieszkania wyraźnie sugeruje, że Węgiel i Mglej są minimalistami. We wnętrzach dominują stonowane kolory, w szczególności szarość. Jedynym kolorowym elementem mieszkania są rozstawione wszędzie bukiety świeżych kwiatów. Wokalistka przyznała w "Dzień dobry TVN", że dba o to, aby nigdy ich nie zabrakło. Kuchnia piosenkarki i producenta muzycznego urządzona jest bardzo nowocześnie. Zakochani postawili na kontrast czerni z bielą i luksusowe materiały, między innymi marmurowe blaty. W podobnej estetyce utrzymana jest też łazienka w mieszkaniu celebrytów.