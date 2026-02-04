Ekipa "Dzień dobry TVN" zawitała do podwarszawskiego domu Ewa Gawryluk i Piotra Domanieckiego. Jak mogliśmy zauważyć w materiale, małżonkowie zbierają siły z dala od miejskiego zgiełku i cenią sobie kontakt z przyrodą. Ich wymarzona nieruchomość jest z zewnątrz pokryta cegłą. Co znajduje się w środku?

Ewa Gawryluk ma idealne miejsce dla gości. Tylko spójrzcie na to połączenie

Po salonie i kuchni widać, że duet postawił na popularne połączenie klasyki z nowoczesnością. W kuchni znajdziemy ciekawe detale - w oczy od razu rzuca się ściana pokryta marmurowym wzorem. Biel i szarość wyglądają ciekawie przy kominku, który został zabudowany na zielono. Do tego czarny stół, białe szafki kuchenne i wyjście na dobrze oświetlony salon. Przy samym wejściu do kuchni możemy podziwiać rodzinne zdjęcia na szafce, które dodają ciepła.

W części służącej do relaksu dostrzegamy beżową kanapę, minimalistyczne lampy, czarny stolik kawowy oraz podwójne lustro, które optycznie powiększa przestrzeń. Nie jest tajemnicą, że pomysłodawczynią designu jest sama Gawryluk, która wprowadziła do domu wiele ciekawych elementów. Jednym z nich jest plecionka wiedeńska, dominująca w części jadalnianej.

Ewa ma łazienkę i garderobę jak królowa. Połączyła funkcjonalność z nowoczesnością

Na piętrze, które nadal jest w remoncie, znajduje się łazienka. - Chciałam, żeby to była łazienka troszkę pałacowa, ale nie do końca. Nie chciałam marmurów, chociaż jest kawałek marmuru w łazience przy wannie. Ale chciałam, żeby była ona troszeczkę nie z tych czasów - opisała aktorka, mówiąc o swojej wizji tego pomieszczenia. Łazienka została wykonana w czerni i bieli z przełamaniem w postaci fototapety. Widzimy na niej kwitnącą wiśnię. Królewskiego klimatu dodaje z pewnością wanna wolnostojąca, marmurowe elementy przy baterii oraz szafka dwudrzwiowa z zamazaną szybą.

Kolejnym królestwem Gawryluk jest garderoba. - Witam w mojej pustelni. Dwie funkcje: garderoba i miejsce do pracy. Jest tak czysto nie ze względu na to, że nas odwiedziłeś, tylko dlatego, że lubię, jak mam takie miejsce, gdzie jestem wyciszona, gdzie nie mam natłoku przedmiotów, dźwięków i gdzie wzrok mi może odpocząć, patrząc na ten piękny widok - opisała gwiazda. Postawiła na funkcjonalność (co widać po dużych szafach), beże i złote elementy.