Lenka i Jan Klimentowie są małżeństwem od 2016 roku. Taneczny duet zyskał rozgłos dzięki programowi "Taniec z gwiazdami". Małżonkowie nie ograniczają się jednak tylko do działalności na parkiecie. Każdego dnia stawiają na rozwijanie marek osobistych w sieci, gdzie możemy podejrzeć ich stylowe mieszkanie. Kupili je przed pandemią i dziś mieszkają w nim razem z synem.

Lenka i Jan Klimentowie postawili na katalogowe wnętrza. Salon i sypialnia jak marzenie

Wyjątkowym pomieszczeniem w tym mieszkaniu jest oczywiście sypialnia. "Kochamy tam spać, a ja uwielbiam swój kącik, gdzie się maluje. Sypialnia jest bardzo elegancka i wszystko pięknie współgra" - opisywała na Instagramie zachwycona Lenka Klimentova. Tancerka ma do dyspozycji, białą szafkę z białą pufą i okrągłym, podświetlanym lustrem. Ten kącik w połączeniu z szarym łóżkiem oraz ornamentami na białych ścianach wygląda jak z katalogu.

Do tego wiszące szafki nocne, okazały żyrandol i beżowe zasłony, które nie przytłaczają. Tego typu połączenia są zauważalne w całym mieszkaniu. Warto zaznaczyć, że z sypialni zakochani mają wyjście na taras, gdzie mogą odpocząć na podwieszanym fotelu.

Salon z kolei jest jasny, ciepły i przytulny. Małżonkowie postawili na dużą, szarą kanapę, którą połączyli z okrągłym, drewnianym stolikiem kawowym. Szczególną częścią tego miejsca są pamiątkowe, rodzinne zdjęcia tuż obok telewizora. Ponownie widzimy ornamenty na ścianach, białe szafki i ozdobne rośliny. To właśnie w tym miejscu powstaje mnóstwo rolek na Instagramie.

Lenka i Jan Klimentowie pokazali fanom łazienkę i kuchnię. Znacie te wnętrza z rolek

Co z kolei wyróżnia łazienkę u Klimentów? Duet postawił na połączenie szarości, bieli i drewna, minimalistyczne szafki oraz estetyczną kabinę prysznicową. Podobne zestawienie z kolorów jest w kuchni, w której nie brakuje nowoczesnych sprzętów. W tym pomieszczeniu są także czarne elementy, jak na przykład blat, który idealnie współgra z całością.

Wyjątkowym miejscem w mieszkaniu jest pokój małego Cristiana, który ma świetnie zorganizowaną przestrzeń. Jego rodzice postawili na szafy sięgające samego sufitu, gdzie znajdują się nie tylko ubrania, ale i zabawki i inne przedmioty. Całość również wygląda estetycznie i pasuje do reszty pomieszczeń.