Rafał Mroczek przez wiele lat związany był z Joanną Skrzyszewską, z którą doczekał się córki Zofii. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a dziś aktor układa sobie życie u boku Magdaleny Mroczek. Para powiedziała sobie 'tak' w maju 2024 roku. Obecnie młode małżeństwo jest w trakcie kończenia wymarzonego domu. Jakiś czas temu odebrali oni klucze do okazałej posiadłości, a teraz zajmują się aranżacją wnętrz, która, jak się okazuje, wcale nie należy do najłatwiejszych. Swoimi działaniami i postępami w remoncie gwiazdor "M jak miłość" chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio, kolejna rzecz spędza mu sen z powiek. Mowa o doborze oświetlenia i finansach z tym związanych.

Rafał Mroczek relacjonuje budowę nowego domu. Nie wszystko idzie zgodnie z planem

Rafał Mroczek aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania na bieżąco śledzi ponad 244 tys. obserwujących. Aktor chętnie dzieli się momentami z życia prywatnego, jak i ujęciami z serialowego planu. Coraz więcej treści zaczyna pojawiać się również w nawiązaniu do odbywanego remontu. Mimo że wiele prac jest jeszcze do wykonania, aktor nie traci entuzjazmu. "Nowy rozdział właśnie się zaczyna (...) Miejsce, które już niedługo wypełni się naszym życiem, śmiechem i wspomnieniami"- napisał niegdyś na Instagramie.

Ostatnio zamieścił też post, w którym możemy zobaczyć, jak aktor z telefonem w ręce przemierza szybkim krokiem wnętrza nowego lokum. Z opisu dowiadujemy się, że obecnie Rafał Mroczek wraz z żoną są na etapie wyboru oświetlenia do nowego domu. "Kiedy dowiadujesz się, ile będzie kosztować oświetlenie w domu" - napisał na opublikowanym materiale. - Yhm, to ja się jeszcze zastanowię - "mówi" aktor żartobliwie do swojego rozmówcy.

Rafał Mroczek ma problem z oświetleniem w nowym domu. "Może nie będzie tak źle"

Post zamieszony na Instagramie nie przeszedł bez echa. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Wygląda na to, że wielu z nich zna ten problem od podszewki. I z taką samą dozą dobrego humoru, co Rafał Mroczek na filmiku, odpowiedzieli mu w komentarzach. "Same żarówki" - napisał jeden z internautów. "Znajome" - dodał kolejny. "Spokojnie, to przedsmak dopiero" - stwierdził następny. "W ostateczności bez oświetlenia. Może nie będzie tak źle" - rzucił jeszcze jeden. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!