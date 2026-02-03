Anna i Robert Lewandowscy od kilku lat budują swoje życie w słonecznej Hiszpanii. Po transferze piłkarza do FC Barcelony w 2022 roku cała rodzina przeprowadziła się do Katalonii. Celebrytka regularnie pokazuje, jak wygląda ich codzienność w nowym miejscu. Zdjęcia i nagrania, którymi Anna Lewandowska dzieli się w mediach społecznościowych, pokazują, że ich dom to połączenie przytulności z elegancją. Nie da się ukryć, że Lewandowscy dbają o szczegóły. Od razu widać, że łączą styl elegancki z boho.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen poświęciła karierę dla rodziny? "Byłam mamcią, kurą domową"

Anna Lewandowska często pokazuje fragmenty domu w Hiszpanii. Co znajduje się w środku?

Dom Lewandowskich urządzony został z dużym wyczuciem estetyki. Zamiast przesadnego luksusu para postawiła na naturalność, spokój i ponadczasowy design. We wnętrzach dominuje jasna kolorystyka, czyli beże, brązy. Nie da się ukryć, że ciepłe odcienie drewna tworzą atmosferę sprzyjającą relaksowi. Kluczowym aspektem domu jest przestronna kuchnia połączona z salonem. Znajdziemy tam dużą wyspę, drewniane fronty szafek oraz wygodne, obszerne kanapy w części wypoczynkowej. Całość utrzymana jest w klimacie boho z nutą nowoczesnego minimalizmu. Anna Lewandowska nigdy nie ukrywała, że korzysta z pomocy architektki wnętrz. Od razu można przyznać, że warto! Jak oceniacie takie rozwiązania?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Tak mieszkają Lewandowscy w Hiszpanii. Spójrzcie na te kadry

Nie można zapomnieć o ogrodzie. Tereny wokół posiadłości Lewandowskich robią wrażenie. Przez ogromne przeszklenia w salonie rozciąga się widok na zielony ogród, który stał się idealnym miejscem zarówno do wypoczynku, jak i rodzinnych aktywności. Na tarasie ustawiono masywny kamienny stół, wygodne krzesła oraz dekoracyjne lampy utrzymane w stylistyce boho. To właśnie tam rodzina spędza czas na świeżym powietrzu, a córki Lewandowskich się bawią. Pies rodziny również uwielbia tę przestrzeń, co doskonale widać na nagraniach udostępnianych przez Lewą. Podobają wam się takie dodatki na zewnątrz? ZOBACZ TEŻ: Przyjaciółki Anny Lewandowskiej wiedzą o niej więcej niż mąż. Zaskakujące słowa