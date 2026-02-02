Nosowska ma przytulny dom z duszą. W takim salonie aż chce się odpocząć

Katarzyna Nosowska od wielu lat pokazuje, że jej największą pasją jest muzyka. Piosenkarka nieustannie aktywna publicznie, jeździ też w trasy koncertowe. Jej poczynania na bieżąco można śledzić w mediach społecznościowych. Gdy dokładnie prześledzimy jej instagramowy profil, możemy natknąć się też na kilka treści z domowego zacisza i zobaczyć, jak mieszka artystka. Trzeba przyznać, że jej lokum to prawdziwa oaza spokoju. Sami zobaczcie.

Tak mieszka Katarzyna Nosowska. W tym salonie aż chce się odpocząć

Katarzyna Nosowska jakiś czas temu opublikowała w sieci film, na którym główną uwagę przyciągają bez wątpienia jej ukochane pupile. Oprócz tego możemy też rzucić okiem na salon wokalistki. Jest to pomieszczenie bardzo ciepłe i przytulne. Dzieje się tak przez białe ściany oraz piękne drewniane meble. Nie mogło zabraknąć również dużej i wygodnej kanapy pełnej barwnych poduszek, na której wylegiwał się jeden z psów. Charakteru i nuty ostrości nadaje natomiast kolorowy dywan na podłodze.

Z drugiej strony pomieszczenia znajduje się czarny duży regał wypełniony książkami. Oprócz nich znajdują się tam również zdjęcia oraz pamiątki. Wygląda na to, że salon jest też pomieszczeniem komunikacyjnym. Przez szklane drzwi można wyjść na taras, który prowadzi do pięknego ogrodu. Widoczna jest też sporej wielkości ościeżnica prowadząca do kuchni.

Katarzyna Nosowska urządziła dom w podobnym stylu. Jest sielsko i przytulnie

Z kolei na innych publikacjach Katarzyny Nosowskiej możemy zobaczyć, że w jej domu znajdują się zapierające dech w piersiach drewniane okna oraz drzwi z przeszkleniami. To nadaje zdecydowanego charakteru wszystkim pomieszczeniom. Pełno jest też roślinności, kwiatów i innych zielonych akcentów. Na tarasie natomiast ustawione są meble ogrodowe, które są wręcz idealnym miejscem do odpoczynku w ciepłe letnie dni. Wszystkie te elementy tworzą niesamowitą, spójną i zadbaną przestrzeń, w której chce się spędzać czas. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami, jak swój dom urządziła Katarzyna Nosowska.

