Lara Gessler bez wątpienia należy do grona najbardziej rozpoznawalnych celebrytek w Polsce. Rozgłos zyskała przede wszystkim dzięki częstemu udziałowi w wydarzeniach branżowych oraz aktywności w mediach społecznościowych. Córka Magdy Gessler regularnie dzieli się z fanami nowymi wpisami na Instagramie, informując ich o tym, co dzieje się w jej życiu. W 2024 roku przekazała zaskakującą wiadomość. Lara Gessler wyznała wówczas, że urządziła się w nowym miejscu i stworzyła dla siebie nowe gniazdko. Mowa oczywiście o domu. Jak jest w środku?

Lara Gessler ma swój własny dom. Nieczęsto pokazuje, co jest w środku

Wnętrza domu Lary Gessler jest utrzymane w jasnej, neutralnej kolorystyce. To niewątpliwie sprawia, że mieszkanie wydaje się jeszcze bardziej przestronne i pełne światła. Duże okna balkonowe wpuszczają do środka mnóstwo naturalnego światła, podkreślając jasne ściany oraz drewnianą podłogę ułożoną w elegancką jodełkę. Ze zdjęć wynika, że w domu dominuje naturalne drewno, które pojawia się zarówno na podłogach, jak i w zabudowie kuchennej, nadając wnętrzom przytulny, spokojny charakter.

Kuchnia łączy nowoczesną funkcjonalność z domowym klimatem. Salon urządzony jest oszczędnie, ale z wyczuciem: jasna sofa, delikatne tkaniny i rośliny tworzą atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi. Całość sprawia wrażenie przemyślanej, spójnej przestrzeni. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Lara Gessler była zwolenniczką wynajmu. Teraz ma swój własny kąt

Zanim Lara Gessler przeprowadziła się do domu, długo była zwolenniczką wynajmu. W rozmowie z Plotkiem przyznała, że takie rozwiązanie jest dla niej optymalne. - Dla mnie to działa, bo nie ogranicza mojej wolności. Ja lubię coś takiego, ale każdy ma swoją drogę i swoje poczucie bezpieczeństwa, które jest inaczej zbudowane - podkreślała.

Córka Magdy Gessler wówczas przyznała, że jeśli kiedyś zdecyduje się na kupno nieruchomości, to będzie to z pewnością dom, a nie mieszkanie. - Dom kiedyś - super, fajnie by było. Ale gdzie, to jeszcze los pokaże. Nie jestem osobą, która zbyt dużo planuje - podkreślała. Jak wiemy, w 2024 roku udało się zrealizować ten plan, który jeszcze do niedawna był w sferze planów. ZOBACZ TEŻ: Po narodzinach drugiego dziecka mąż Lary Gessler przeniósł się do hotelu. "Mój system się wyłączył"