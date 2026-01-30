Znani z "Rolnik szuka żony" Anna i Grzegorz Bardowscy w 2020 roku rozpoczęli budowę wymarzonego domu. Celebrytka chętnie dzieliła się na Instagramie postępami w budowie i pokazywała projekty kolejnych pomieszczeń. W 2022 roku małżonkowie zamieszkali w nowym lokum. Teraz, kilka lat po przeprowadzce, Bardowska miała już okazję przekonać się, jak sprawdziły się rozwiązania, na które się zdecydowała. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" narzeka m.in. na blaty w kuchni i nietypowy piekarnik.

Anna Bardowska pokazała wnętrze kuchni. Tych rozwiązań nie poleca

Kuchnia Anny Bardowskiej jest bardzo nowoczesna i uwzględniono w niej dużo miejsca do przechowywania. Wyróżnia się tu się szarą wyspą, na której umieszczono m.in. płytę grzewczą, a całe pomieszczenie utrzymane jest głównie w ciemnych kolorach. Bardowska w instagramowym nagraniu przyznała, że nie jest jednak zadowolona z frontów dolnych szafek, które są czarne i matowe. - Trudne do utrzymania w czystości. Po umyciu wystarczy kropla wody i od razu widać ślad, robią się zacieki - przekazała na nagraniu.

Kolejną rzeczą, na którą Anna Bardowska narzeka, jest nowoczesny piekarnik bez uchwytu. - Da się przyzwyczaić, ale zdarza się, że trzeba nacisnąć kilka razy, aby się otworzył - mówi uczestniczka "Rolnik szuka żony". Na filmiku wspomniała także, że w kuchni brakuje jej filtrowanej wody. - To akurat można zmienić i zaczęłam rozglądać się za jakimś rozwiązaniem - podsumowała.

Ten element w sypialni Bardowskich zainteresował internautów

Anna Bardowska często pokazuje na Instagramie zdjęcia z wnętrza domu. Cała nieruchomość ma 200 m kw. i jest piętrowa. Na parterze poza kuchnią znalazł się pokój dzienny z kominkiem i wygodnymi meblami. Na parterze z kolei są sypialnie i łazienka. Duże zainteresowanie wzbudziły zwłaszcza zdjęcia z sypialni Bardowskich. Poza standardowym wyposażeniem pomieszczenia znalazła się w nim także... huśtawka. Fani w komentarzach natychmiast zasypali uczestniczkę "Rolnik szuka żony" pytaniami o ten nietypowy element wnętrza. Zdjęcia z domu Bardowskich możecie podejrzeć w tym artykule.