Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor tworzą jedną z ulubionych par fanów polskiego show-biznesu. Małżonkowie znani przede wszystkim z telewizji, chętnie udzielają się już od paru lat także w mediach społecznościowych. W 2022 roku zakupili dom w słonecznej Marbelli, który od tamtej pory coraz chętniej zaczęli pokazywać w sieci. Teraz wiemy także, jak wygląda otaczający hiszpańską willę ogród.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali ogród domu w Hiszpanii. Zieleni nie brakuje!

Dom Dowborów w Marbelli to przestronna, dwupiętrowa willa z dużym tarasem, z którego można zobaczyć zarówno miasto, jak i Morze Śródziemne. Kolorystycznie dominują w nim jasne odcienie, drewno oraz przeszklenia. Małżonkowie wykończyli posiadłość z pomysłem, stawiając na nowoczesny styl z domieszką hiszpańskich wpływów. Jak wygląda jednak ich ogród?

29 stycznia Koroniewska i Dowbor opublikowali na Instagramie nagranie, dzięki któremu mogliśmy się mu lepiej przyjrzeć. Para zaprezentowała go niestety ze smutnego powodu, gdyż ze względu na pogodę i opady deszczu, podczas urlopu nie mają nawet jak z niego korzystać. W ogrodzie nie brakuje przestrzeni, zielonej trawy oraz egzotycznych drzew i krzewów. W oczy rzuca się m.in. kilka dużych palm. Do ogrodu wychodzi się przez taras, na którym Dowborowie ustawili drewniany stół z krzesłami oraz szare meble wypoczynkowe. W słoneczne dni zdecydowanie spędzają tam sporo czasu.

Tak o życiu w dwóch krajach mówił Maciej Dowbor. Wiadomo, gdzie spędzają więcej czasu

Dowborowie na co dzień mieszkają przy tym w Warszawie. Na tyle, na ile mogą, starają się jednak odwiedzać Marbellę. Niegdyś na ten temat opowiedział w wywiadzie dziennikarz. - To trochę obrosło mitem, bo my tak naprawdę na co dzień mieszkamy w Polsce, tu pracujemy, płacimy podatki, mamy zarejestrowane firmy, mamy dzieci w szkołach - podkreślił Dowbor w rozmowie z Newserią. - Ja jestem w tej chwili bardzo mocno zaangażowany w TVN, chociażby za sprawą "Dzień dobry TVN" (...). Natomiast to wszystko powoduje, że jesteśmy zbazowani tutaj, ale oczywiście staramy się możliwie jak najczęściej jeździć do Hiszpanii, bo tam znaleźliśmy swoje drugie miejsce na Ziemi, gdzie możemy dobrze odpocząć - wyjaśnił dalej prezenter, rozwiewając wszelkie wątpliwości fanów.