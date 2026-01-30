Choć Jacek Stachursky rozpoczął muzyczną karierę ponad trzy dekady temu, do dziś nie wiadomo zbyt wiele o jego życiu prywatnym. Wiadomo, że od wielu lat jest żonaty i doczekał się syna. Muzyk mocno strzeże jednak swojej prywatności, a z ukochaną Ewą pokazywał się publicznie bardzo sporadycznie. Stachursky jest jednak bardzo aktywny na Instagramie, gdzie można podejrzeć, jak mieszka na co dzień. Posiadłość wokalisty robi wrażenie.

Tak mieszka Jacek Stachursky. We wnętrzach nie brakuje osobistych akcentów

Jacek Stachursky urodził się w Czechowicach-Dziedzicach, a z medialnych doniesień wynika, że w rodzinnych stronach mieszka do dziś. Dom muzyka ma być położony w okolicy Jeziora Goczałkowickiego. Jak widać na zamieszczanych przez niego na Instagramie zdjęciach, to duża, piętrowa willa z jasną elewacją i licznymi oknami, które wpuszczają dużo dziennego światła.

Stachursky zamieszczał na Instagramie m.in. zdjęcia swojego gabinetu. Widać w nim półki z ciemnego drewna wypełnione książkami. Muzyk ma także specjalne miejsce na liczne nagrody, które zdobył przez lata kariery. Na innym kadrze można podejrzeć z kolei, że ściany domu ozdobione są licznymi obrazami o wyrazistych kolorach, które przełamują dominujące we wnętrzach drewno.

Wokalista bardzo dba o formę i może to robić bez wychodzenia z domu. Stachursky ma bowiem do dyspozycji prywatną siłownię. Jak widać na Instagramie, w tym pomieszczeniu spędza sporo czasu, pracując nad sylwetką.

Jacek Stachursky korzysta również z prywatnego basenu

Największe wrażenie robi jednak przydomowa przestrzeń w posiadłości muzyka. Stachursky często relaksuje się w ogrodzie, zarówno pracując przy roślinach, jak i wypoczywając na jasnych, wiklinowych meblach. Kluczowym punktem ogrodu jest jednak bez wątpienia basen, skąd wokalista często pozdrawia fanów. Przy basenie rozstawiono wygodne krzesła i leżaki, a część konstrukcji jest zadaszona.

Stachursky wyjawił w jednym z wywiadów, że ceni spokojne życie z dala od Warszawy. - Żyjemy sobie fajnie, bez obciążeń, jakie mają artyści w stolicy, gdzie prowadzi się intensywne życie towarzyskie. Owszem, kiedy przygotowywałem się do "Tańca z gwiazdami", trzeba było ten czas jakoś wypełnić i wtedy bywałem tu i tam. Ale na co dzień potrzebuję stabilizacji i to właśnie mam - mówił w rozmowie z kobieta.pl.