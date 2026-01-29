Sławomir i Kajra już od wielu lat tworzą zgrane małżeństwo. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2011 roku, i jak później opowiadali, ich wesele trwało aż siedem dni. Wspólnie wychowują aktualnie syna Kordiana i dbają na co dzień o swoją prywatność. Od czasu do czasu w mediach społecznościowych możemy jednak zobaczyć kadry z ich domu.

Dom Sławomira i Kajry zachwyca. Postawili na jasne kolory i minimalizm

Na nielicznych zdjęciach, które małżeństwo publikuje w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć, że ich warszawski dom to nowoczesna, minimalistyczna willa. Para urządziła go wewnątrz ze sporą dbałością o szczegóły. Kuchnia, jak i większość pomieszczeń, charakteryzuje się białymi meblami i jasnymi odcieniami ścian. Uwagę przyciąga biała, ceglana ściana oraz stojące w opozycji do licznej bieli - drewniane blaty.

Drewno pojawia się także w jadalni, gdzie Kajra i Sławomir zadbali o sporych rozmiarów stół. Na wielu kadrach z domu możemy także dostrzec przedpokój. Pomieszczenie również wykończono przede wszystkim w bieli, jednak ciekawym elementem jest niebieski mebel do siedzenia, naprzeciwko którego znajdują się szafy z lustrami. To właśnie w nich Kajra wielokrotnie robiła sobie selfie.

Rodzina pokazuje też czasami fotografie z otoczenia domu. Kajra i Sławomir mogą pochwalić się pięknym ogrodem, w którym nie brakuje zieleni, roślin, drzew, krzewów oraz kwiatów. Jako część wypoczynkową możemy potraktować zadaszony taras, na którym także para chętnie spędza czas z najbliższymi.

Tak o małżeńskich sprzeczkach opowiadała Kajra i Sławomir. "Sąsiedzi też słyszą"

Choć Kajra i Sławomir są uznawani za dobrze dobranych małżonków, nie kryją, że zdarza im się czasami pokłócić. Jak się okazuje, para ma przy tym mocno odmienne podejście do sprzeczek. - Sławomir jest bardzo spokojny, bardzo stonowany. (...) Za to ja absolutnie nie uznaję cichych dni. Jak są ciche dni, to dla mnie jest raczej po związku. Jeżeli cokolwiek mi się nie podoba, to mówię od razu i bardzo głośno. Sąsiedzi też słyszą, oni muszą dużo znosić - mówiła w rozmowie z Plejadą artystka.

Kajra wyznała jednak, że ich ulubiony sposób spędzania wspólnie czasu tyczy się właśnie przebywania w domu. - Najfajniej jest wtedy, kiedy właśnie jest spokojnie, kiedy jest totalna flauta, nic się nie dzieje i kiedy można te baterie naładować w domu - skomentowała żona muzyka.