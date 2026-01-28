Miller mieszka luksusowo, ale wnętrza nie są z katalogów. Ogród robi wrażenie

Marcin Miller jest jednym z najbardziej znanych twórców disco polo. Lider zespołu Boys jest aktywny nie tylko na rynku muzycznym, ale również w mediach społecznościowych. To tam promuje swój biznes i zamieszcza prywatne kadry, na których widać, jak mieszka.

Marcin Miller z Boys mieszka na Mazurach

Muzyk wielokrotnie przyznawał, że mieszka w Ełku i jest to jego miejsce na Ziemi. - Urodziłem się w Prostkach. Nie wstydzę się tego powiedzieć, to jest wieś. Tam była bitwa pod Prostkami, granica. (...) Przeniosłem się niedaleko, ponieważ uczyłem się w szkole średniej w Ełku. Ten Ełk pokochałem, przeniosłem się tam. (...) Ludzie mnie przyjęli, są zadowoleni. Zawsze, jak idę gdzieś na zakupy, to nie ma jakiegoś hejtu, skrzywienia. Podchodzą, robią sobie ze mną zdjęcia. Naprawdę jest to bardzo przyjemne - mówił w październiku ubiegłego roku w "Dzień dobry TVN".

W tym samym wywiadzie przyznał, że ceni sobie bardzo otaczającą go tam przyrodę. Na terenie jego posiadłości mieści się duży ogród z tarasem, na którym stanęły ratanowe meble i grill. Wokół nie brakuje lasów.

Ełk otoczony jest jeziorami, lasami. Sam mieszkam w takim miejscu, gdzie jest tylko las. Czasami widzę jeże, sarenki. Tam po prostu się wypoczywa i tam chcę wracać

- zachwalał.

Tak mieszka Marcin Miller.

Sam dom Millera również robi wrażenie i jest luksusowy. Znajduje się w nim prywatne studio nagraniowe, którym muzyk chętnie się chwali na Instagramie. Są tam nie tylko instrumenty, sprzęt, ale także liczne nagrody i statuetki, które dokumentują karierę muzyczną 55-latka i jego zespołu. Studio nagraniowe jest jasne i klimatyczne.

Tak urządził się Marcin Miller

Miller pokazuje też zdjęcia z wnętrza domu. Widać, że lubi jasne i przestronne wnętrza. W salonie na podłodze znalazły się beżowe płytki, a ściana, na której zawisł telewizor, została wyłożona jasną cegiełką. Całość uzupełniają białe (prawdopodobnie skórzane) kanapy i fotele. Dla kontrastu niektóre z mebli są ciemnobrązowe. Jasna jest także kuchnia, w której znalazły się białe, lakierowane fronty. Trudno stwierdzić, czy muzyk, urządzając wnętrze, kierował się jakimś konkretnym stylem architektonicznym. Całość jednak prezentuje się przytulnie.