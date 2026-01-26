Małgosia Borysewicz pojawiła się w czwartej edycji "Rolnik szuka żony", co dało jej spory zastrzyk popularności. Rolniczka poznała w programie Pawła. Ich relacja szybko przerodziła się w miłość. Para we wrześniu 2018 roku zdecydowała się na sformalizowanie związku. Obecnie są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci. Cała rodzina mieszka w dużym domu na Podlasiu. Borsewicz co jakiś czas pokazuje kadry ze swojej posiadłości. Tak wyglądają wnętrza.

"Rolnik szuka żony". Tak mieszka Małgosia Borysewicz. Postawiła na minimalizm

Małgosia Borysewicz zamiast tradycyjnych elementów postawiła na stonowaną paletę barw, a także prostotę i elegancję. Przeważają odcienie szarości, a minimalistyczne rozwiązania tworzą spójną, harmonijną całość. Szczególną uwagę zwraca funkcjonalna kuchnia o nowoczesnym charakterze, w której rolniczka z przyjemnością spędza czas na gotowaniu, co pokazuje w sieci.

Pomieszczenia w domu Borysewicz są jasne i przestronne. W łazience królują eleganckie wykończenia przypominające marmur, podkreślające luksusowy charakter wnętrza. Cały dom urządzono w podobnym stylu, a każdy element pasuje do reszty, tworząc przemyślaną kompozycję. Jak wam się podoba? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Tak wygląda dom Małgosi Borysewicz. Nie można też zapomnieć o ogrodzie

Uwagę w domu Małgosi Borysewicz przyciągają również pokoje, zaprojektowane z myślą o dzieciach. Wnętrza zostały wyposażone w zabawki dopasowane do wieku i zainteresowań najmłodszych. Nie można również nie wspomnieć o ogrodzie. W okresie letnim rolniczka regularnie pokazuje kadry pełne zieleni. Ogród idealnie pasuje do sielskiego klimatu. W otoczeniu kwiatów powstała drewniana altana, miejsce do wypoczynku oraz domki do zabawy dla dzieci. W ciepłe dni Małgosia i Paweł Borysewiczowie wraz z rodziną chętnie spędzają tu czas, odpoczywając i ciesząc się wspólnymi chwilami na świeżym powietrzu. ZOBACZ TEŻ: Klaudia z "Rolnik szuka żony" pokazała syna. W końcu wiadomo, jak ma na imię