Małgosia Borysewicz pojawiła się w czwartej edycji "Rolnik szuka żony", co dało jej spory zastrzyk popularności. Rolniczka poznała w programie Pawła. Ich relacja szybko przerodziła się w miłość. Para we wrześniu 2018 roku zdecydowała się na sformalizowanie związku. Obecnie są szczęśliwymi rodzicami trójki dzieci. Cała rodzina mieszka w dużym domu na Podlasiu. Borsewicz co jakiś czas pokazuje kadry ze swojej posiadłości. Tak wyglądają wnętrza.
Małgosia Borysewicz zamiast tradycyjnych elementów postawiła na stonowaną paletę barw, a także prostotę i elegancję. Przeważają odcienie szarości, a minimalistyczne rozwiązania tworzą spójną, harmonijną całość. Szczególną uwagę zwraca funkcjonalna kuchnia o nowoczesnym charakterze, w której rolniczka z przyjemnością spędza czas na gotowaniu, co pokazuje w sieci.
Pomieszczenia w domu Borysewicz są jasne i przestronne. W łazience królują eleganckie wykończenia przypominające marmur, podkreślające luksusowy charakter wnętrza. Cały dom urządzono w podobnym stylu, a każdy element pasuje do reszty, tworząc przemyślaną kompozycję. Jak wam się podoba? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.
Uwagę w domu Małgosi Borysewicz przyciągają również pokoje, zaprojektowane z myślą o dzieciach. Wnętrza zostały wyposażone w zabawki dopasowane do wieku i zainteresowań najmłodszych. Nie można również nie wspomnieć o ogrodzie. W okresie letnim rolniczka regularnie pokazuje kadry pełne zieleni. Ogród idealnie pasuje do sielskiego klimatu. W otoczeniu kwiatów powstała drewniana altana, miejsce do wypoczynku oraz domki do zabawy dla dzieci. W ciepłe dni Małgosia i Paweł Borysewiczowie wraz z rodziną chętnie spędzają tu czas, odpoczywając i ciesząc się wspólnymi chwilami na świeżym powietrzu.