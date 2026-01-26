Magda Gessler to jedna z najpopularniejszych polskich restauratorek, a także bez wątpienia najbarwniejsza postać polskiego show-biznesu. Osiągnęła ogromny sukces nie tylko w branży gastronomicznej, ale także jako gospodyni bijącego rekordy popularności programu "Kuchenne rewolucje". Gdzie królowa polskiej kuchni spędza wolne chwile i regeneruje się, by zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami? Dom, który jest jej azylem i miejscem spotkań z bliskimi, idealnie odzwierciedla jej osobowość.

Magda Gessler pod Warszawą urządziła dom godny królowej. Tak eklektycznego miejsca dawno nie widzieliście

Magda Gessler w Łomiankach pod Warszawą urządziła kolorowe i pełne przepychu królestwo. Restauratorka chętnie publikuje wnętrza ze swojej wyjątkowej posiadłości w mediach społecznościowych, gdzie można podejrzeć, w jakiej przestrzeni żyje na co dzień. W domu Gessler panuje eklektyczny styl dzięki licznym pamiątkom z podróży do najdalszych zakątków świata. Kolorowe meble i wzorzyste, barwne ściany dodają energii i tworzą nietuzinkowy klimat. Co ciekawe, królowa "Kuchennych rewolucji" zadbała o to, aby kolor pojawił się także na elementach elewacji budynku.

Magda Gessler ukończyła studia malarskie na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie. Pracowała także w archiwum Galerii Sztuk Pięknych. Zamiłowanie do sztuki również można dostrzec w jej domu w postaci obrazów, starych mebli i przedmiotów z duszą. W jednej z publikacji na Instagramie Gessler podkreśliła, że to właśnie w tej przestrzeni znajduje największe ukojenie.

Po powrocie do domu jest tak miło. Energia tego miejsca daje mi siłę, radość i miłość. Macie takie miejsce, kochani?

- zapytała fanów. Przy okazji opublikowała zdjęcie z salonu. Żółta kanapa z wzorami kwiatów stanęła na tle pomarańczowo-żółtej drewnianej ściany pomalowanej w pasy, na której restauratorka powiesiła obraz w złotej ramie.

