Owsiak zdradził, jak mieszka. Takie nieprzyjemności go spotykają

25 stycznia odbywa się 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W mediach głośno jest nie tylko o wielkim sercu Jerzego Owsiaka, ale także o jego życiu prywatnym. Jak mieszka?
Jerzy Owsiak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia swojego domu letniskowego. Jak przyznał, nieruchomość jest położona przy drodze do kościoła. "Jest okazja, aby rozwiać te wszystkie komentarze o moich domach i willach. To jedyny dom, jaki mamy. Drewniany, dobrze się w nim czujemy. Dużo zielonego dookoła i bardzo mili sąsiedzi" - napisał w mediach społecznościowych.
Niestety, lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy musi mierzyć się z aktami wandalizmu. Nieznane osoby zniszczyły bramę wjazdową do posiadłości. "Pojawiły się bazgroły wymalowane sprayem. Konkretne i agresywne. (...) Zniszczono robione rok temu ogrodzenie. Dla nas kolejne traumatyczne przeżycie" - pisał Jerzy Owsiak. W 2014 roku działacz charytatywny pokazywał swoje mieszkanie przed kamerami. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.
15 stycznia Jerzy Owsiak opublikował w sieci nagranie, na którym zaprezentował studio, z którego relacjonowany jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy okazji odniósł się do słów przeciwników, którzy sugerują, że ma mieć korzyści ze zbiórek fundacji. - Niekiedy słyszę, jak ktoś próbuje mówić 'nie daję na Owsiaka'. Przez 34 lata nigdy nie zbieraliśmy 'na Owsiaka'. Ja nie potrzebuję takich zbiórek. Wszystkim tym, którzy używają tego rodzaju sformułowań, [mówię - red.], że 'warto się puknąć w głowę i powiedzieć hej' - powiedział Owsiak. Podkreślił, że zebrane pieniądze służą wszystkim obywatelom. - Będziemy zbierać pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli na rzecz nas wszystkich - skwitował.