Barbara Bursztynowicz nie zwalnia tempa w karierze - nadal udziela się aktorsko mimo zakończonej przygody w "Klanie". Po tej przełomowej decyzji branża wciąż zabiega o aktorkę, czego przykładem był jubileuszowy sezon "Tańca z gwiazdami". Po zejściu ze sceny i parkietu gwiazda może odpoczywać w niezwykłym domu.

Barbara Bursztynowicz kocha klasykę z historią. W tym domu zdecydowanie nie ma prostoty

Nowoczesne wnętrze z białymi meblami to zdecydowanie przeciwieństwo domu znanej aktorki. Bursztynowicz postawiła na drewno, kwiaty i obrazy w złotych ramach. Nie brakuje także ciekawych lamp, świeczników, pamiątek rodzinnych i ważnych nagród. Każdy kredens i każda półka są zagospodarowane w tej przestrzeni. W tym domu nie brakuje miejsca dla gości, którzy mogą odpocząć z gospodarzami w salonie z widokiem na ogród lub zajrzeć do gabinetu pary. W nim jest ogromna liczba książek, którą małżonkowie postanowili umieścić na wysokich półkach. Część z nich znajduje się na szafce nocnej w sypialni pary.

W dawnym filmiku Bursztynowicz możemy zobaczyć fragment jej łazienki. Pomieszczenie zostało pokryte białymi i morskimi kafelkami, którymi zabudowano ponadto kabinę prysznicową. Z filmów aktorki dowiadujemy się także, jak jej dom wygląda na zewnątrz. Jest pokryty ciemnym drewnem oraz otoczony bajkową zielenią. Życie w takim anturażu to istna magia!

Barbara Bursztynowicz od ponad 50 lat jest z tym samym mężczyzną. To wiadomo o jej mężu

Serce aktorki skradł przed laty Jacek Bursztynowicz, którego poznała w trakcie studiów na warszawskiej PWST. Ukochany aktorki również jest w tej samej branży, więc małżonkowie mają wspólną pasję. Jak zakochanym udaje się utrzymać relację przez ponad 50 lat? - Nie ma jednej rady ani recepty na dobre małżeństwo. Trzeba przezwyciężać kryzysy, które są i będą. I nie bać się tego. Rozwiązywać trudne sytuacje i sprawy, rozmawiać ze sobą. Dużo, dużo rozmawiać. Wyjaśniać sobie wszystko - wyjawiła aktorka "Super Expressowi".