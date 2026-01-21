Maja Bohosiewicz zalicza się do grona wyjątkowo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Choć publikowane przez nią treści dotyczą w dużej mierze mody oraz lifestyle'u, celebrytka od czasu do czasu pokazuje również, jak mieszka. Kadry z wnętrza jej domu mogą zachwycić i zainspirować.

Zobacz wideo Bohosiewicz została porównana do Rozenek. Ale reakcja!

Tak mieszka Maja Bohosiewicz. Jej dom to luksusowa perełka

Wnętrza w domu Mai Bohosiewicz przyciągają oko już od wejścia. We wszystkich pomieszczeniach dominują drewniane materiały na ścianach i drewniane meble. Gwiazda zestawiła je w dużej mierze ze stonowanymi kolorami - bielą, beżem, brązami czy czernią. Ciekawym elementem okazują się przy tym liczne przeszklenia, m.in. w łazience Mai, która znajduje się tuż obok jej sypialni. Zarówno w łazienkach, jak i w kuchni drewniane elementy zestawiono z marmurem w różnych odcieniach. Bohosiewicz postawiła także w niektórych pomieszczeniach na marmur na podłodze. Wśród ozdób dominują też odcienie ziemi, biel oraz złoto i srebro.

Celebrytka stawia zarazem na funkcjonalność i estetykę w domu. Na zdjęciach i nagraniach nie znajdziecie przypadkowo położonych elementów czy niezgrywających się z ogólnym wystrojem ozdób. Kadrom z domu Bohosiewicz możecie się przyjrzeć w naszej galerii.

Dom Mai BohosiewiczOtwórz galerię

Maja Bohosiewicz powróciła do początku relacji z mężem. Zaskoczyła tym wyznaniem

Przypomnijmy, że Bohosiewicz mieszka w opisywanym domu wraz z mężem i dwójką dzieci. Życiowym partnerem celebrytki jest biznesmen Tomasz Kwaśniewski. Para poznała się jeszcze w 2015 roku, a w 2018 stanęła na ślubnym kobiercu. Wychowuje wspólnie dwie pociechy - syna Zacharego i córkę Leonię.

W niedawnym poście na Instagramie Bohosiewicz postanowiła wrócić wspomnieniami do momentu, gdy jej relacja z przyszłym mężem dopiero się rozwijała. Nawiązała przy tym do ich decyzji o powiększeniu rodziny. "Kiedy w wieku 24 lat zaproponujesz chłopakowi, którego znasz dwa miesiące, posiadanie wspólnie dziecka, to bardzo ważne, żebyś przemyślała to dwa razy, bo najprawdopodobniej nie będziesz mieć tyle szczęścia, co ja" - napisała celebrytka, publikując nagranie z mężem.