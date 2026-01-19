Dorota Szelągowska ma urokliwy dom na Warmii i nieruchomość w Hiszpanii, w której się urządziła. Oprócz tego gwiazda "Totalnych remontów Szelągowskiej" cieszy się mieszkaniem w Warszawie. Powiedzieć, że to jest kolorowe, to jak nic nie powiedzieć. Prezenterka zaszalała tu nie tylko z odcieniami mebli i dodatków, ale także fikuśnymi gadżetami.

REKLAMA

Zobacz wideo Szelągowska o pralce w łazience. Jakie wnętrzarskie błędy popełniają Polacy?

Tak urządziła się Dorota Szelągowska w Warszawie

Dorota Szelągowska stara się chronić swoje życie prywatne, ale za to nie ma problemu z pokazywaniem kolejnych mieszkań, które dla siebie urządziła. Kilka lat temu zaprosiła do siebie nawet ekipę "Dzień dobry TVN", by pochwalić się czterema kątami na czele z różową kuchnią (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz celebrytka znów mieszka kolorowo.

W obecnej kuchni także postawiła na kolory. Fronty szafek są w odcieniu morskiej zieleni, a płytki nad nimi są różowe. Odcienie różu pojawiają się także na marmurowym blacie. Całość uzupełnia kuchenka gazowa w stylu retro, która wykończona jest ozdobami w odcieniu złota. Projektantka wnętrz zrezygnowała z wiszących szafek kuchennych, zamiast tego na ścianach pojawiły się obrazki w ramkach i lustro (również w ozdobnej ramie).

TAK MIESZKA SZELĄGOWSKA. ZOBACZ ZDJĘCIAOtwórz galerię

W salonie za to Szelągowska postawiła na białe ściany, dzięki czemu osiągnęła efekt białego pudełka i mogła szaleć z meblami oraz dodatkami w każdym możliwym kolorze. W oczy od razu rzuca się więc komoda w kolorze krwistej czerwieni. Na meblu stanęły designerskie dodatki: czerwony wazon w kształcie ust oraz różowa lampka. Nad wszystkim zawisło lustro w czerwonej ramie. Obok widać białą kanapę z poduszkami w niemal każdym możliwym odcieniu. Do tego regały z książkami, które zostały ułożone tak, by kolory okładek do siebie pasowały (przyznajemy, to nieco kontrowersyjny i niepraktyczny pomysł, ale o gustach przecież się nie dyskutuje). Wspomnieliśmy o kolorowych żyrandolach i żółtych drzwiach prowadzących do jadalni i salonu i licznych dewocjonaliach?

Taki wygląda pokój córki Doroty Szelągowskiej

Dorota Szelągowska nie pokazuje w sieci wizerunku ośmioletniej Wandy. Jakiś czas temu opublikowała jednak w sieci nagranie, na którym widać, jak urządziła pokój córce. Tu również nie brak kolorów. Uwagę zwraca kwiecista i wykropkowana tapeta z gepardem i różowe łóżko. Przy oknie stanęło duże ciemne biurko, a nad nim zawieszono obrazki, zdjęcia i lustro w różowej ramie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.