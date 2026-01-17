Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to niewątpliwie jedna z najbardziej popularnych par polskiego show-biznesu. Jeszcze niedawno mówili o wykańczaniu wspólnego domu, a okazuje się, że już w nim zamieszkali! Celebrytka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazała obserwatorom w mediach społecznościowych, jak wygląda ich łazienka.

Agnieszka Kaczorowska zamieszkała w nowym domu z Marcinem Rogacewiczem. Chwali się łazienką

16 stycznia Kaczorowska wyjawiła, że zamieszkała wraz z partnerem we wspólnym domu. - Po próbie wracam do domku – do nowego domku. Nie zdążyłam wam zaktualizować. Przed świętami udało się – co prawda trochę na budowę, ale udało się przeprowadzić. (...) Życie na kartonach i codzienne sprzątanie, i próba odnalezienia się w tej bardzo dziwnej sytuacji. No ale małymi kroczkami do przodu - mówiła tancerka na InstaStories. Później pokazała, jak urządzili łazienkę. - Idę zobaczyć, bo dzisiaj kamieniarz miał kłaść blaty, więc wszystko wam dziś pokażę - mówiła podekscytowana. Mogliśmy zobaczyć, że zakochani postawili na jasne kolory.

Na podłodze króluje marmur - podobnie jak na jednej ze ścian. By zachować spójność, Kaczorowska i Rogacewicz zdecydowali się na pasującą szafkę i blat, a także wannę. Słuchawka prysznicowa, a także pokrętła z regulacją wody oraz kran znajdują się na ścianie. - Jestem absolutnie zakochana w tej armaturze. Wanna, toaleta i będzie też umywalka. I te baterie są takie piękne. Mają super nieoczywisty kolor. Są takie trochę grafitowe, miedziane - opowiadała celebrytka.

Agnieszka Kaczorowska wyjawiła prawdę o pierwszym spotkaniu z Marcinem Rogacewiczem

Kaczorowska i Rogacewicz mieli okazję porozmawiać z ekipą "Pytania na śniadanie". Na wstępie poruszono temat ich pierwszego spotkania. - Ostatnio, Aga, widziałem twoje zdjęcie z 2016 roku, 2016 challenge. Ale wiem, że wy się poznaliście tego roku - mówił reporter. - To rzeczywiście jest powrót do naszego pierwszego w życiu spotkania. Spotkaliśmy się na planie "Na dobre i na złe", ja tam grałam epizod, a Marcin, wiadomo, był tam doktorem. Co prawda wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... - przyznała tancerka. - Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów - przekazał aktor, co jasno pokazuje, jak ważne to było dla niego spotkanie. - I potem bardzo długo się nie widzieliśmy, ale to w sumie takie miłe wspomnienie z perspektywy dnia dzisiejszego - dodała Kaczorowska.