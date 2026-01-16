W ostatnim czasie David Beckham i Victoria Beckhamowie są na językach wszystkich ze względu na konflikt w rodzinie. Wygląda jednak na to, że w ich życiu nie brakuje również powodów do radości. Okazuje się bowiem, że będą mogli zrealizować swoje marzenie związane z jedną z posiadłości.

Jak można się domyślać, Beckhamowie są szczęśliwymi posiadaczami kilku luksusowych nieruchomości. Mają rezydencje w Miami, zabytkowy dom w Londynie, a także posiadłość wartą 12 milionów funtów w Cotswolds. Najnowsze wieści dotyczą tej ostatniej. Przez długi czas walczyli bowiem o budowę nowego podjazdu do posiadłości. Teraz, jak informuje The Sun, w końcu dostali zielone światło od lokalnych władz i to mimo sprzeciwu sąsiadów.

Sąsiedzi byli oburzeni planami Beckhamów. Mimo tego para je zrealizuje

Victoria Beckham i David Beckham stoczyli długą walkę o nowy podjazd do swojej posiadłości. Do tej pory Beckhamowie musieli dzielić drogę do domu z gośćmi klubu Soho Farmhouse, którego klientami są takie gwiazdy, jak George i Amal Clooney. Parze marzyła się jednak prywatna droga, więc postanowiła zmienić wiejską drogę w bezpośredni podjazd pod swoją posiadłość. Te plany nie przypadły do gustu miejscowej społeczności.

"Dom już ma jedną w pełni funkcjonalną drogę dojazdową, więc dlaczego kolejny odcinek asfaltu w lesie jest dobrym pomysłem?" - pytała jedna z sąsiadek Beckhamów w liście do władz, który został opublikowany przez The Sun. Sąsiedzi burzyli się również, że Beckhamowie za bardzo chcą ingerować w przyrodę. Protesty nie przeszkodziły jednak parze, bo urzędników miejskich miała po swojej stronie. Ci wydali zgodę na "zmianę sposobu użytkowania" drogi i pozwolenie na jej przedłużenie - nowy podjazd będzie miał 240 metrów długości. Co jednak ciekawe, w okolicy powstanie nie tylko nowa droga, ale zadbano również o otoczenie - zostaną zasadzone drzewa, łąka kwietna, budki dla ptaków, hotele dla owadów, a także domki dla jeży.

Przedstawiciel Beckhamów zabrał głos. Zapewnił o jednym

Warto dodać, że Victoria i David Beckhamowie kupili posiadłość w 2016 roku i od tego czasu znacznie ją rozbudowali. Wiadomo, że stworzyli jezioro z wyspą, sad, a także zbudowali kilka budynków gospodarczych. Teraz ich przedstawiciel zapewnia, że zmiany związane z budową nowej drogi nie będą mieć znaczącego wpływu na wygląd okolicy. "Prace odpowiadają na potrzeby funkcjonalne, bezpieczeństwa i wygody, a zostały zaprojektowane z dbałością o zachowanie wiejskiego, historycznego charakteru tej okolicy" - zapewnił.