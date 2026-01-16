Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które bardzo ostrożnie pokazują swoją prywatną przestrzeń. Tym większe zainteresowanie wzbudza więc każdy moment, gdy aktorka znana z "M jak miłość" decyduje się uchylić rąbka tajemnicy i pokazać fragment domu, w którym mieszka z Maciejem Kurzajewskim. Niedawno uwagę fanów przyciągnęła niepozorna relacja na Instagramie, w której w tle można dostrzec łazienkę zakochanych.

Katarzyna Cichopek pokazała fragment domu. Łazienka przyciąga wzrok detalami

Na udostępnionym nagraniu widać, że wnętrze utrzymane jest w jasnej, harmonijnej kolorystyce. Dominują kremowe ściany, które optycznie powiększają przestrzeń i nadają jej spokojnego, eleganckiego charakteru. W oczy rzuca się także okrągłe lustro, zestawione ze złotymi detalami, które dodają całości subtelnego luksusu. Surowego efektu dodają drewniane elementy, ocieplające nowoczesny wystrój.

Uwagę zwraca również podłoga - jasna, ale przełamana wzorami w odcieniach cegły, co nadaje wnętrzu indywidualnego charakteru i sprawia, że łazienka nie jest monotonna. Nie sposób pominąć także funkcjonalnych rozwiązań. Podwójna umywalka sugeruje, że łazienka została zaprojektowana z myślą o komforcie dwojga domowników, a duża wanna od razu przywodzi na myśl odpoczynek po intensywnym dniu pracy. Całość sprawia wrażenie przestrzeni, która łączy estetykę z wygodą.

Katarzyna Cichopek urządziła gabinet. Na komodzie stanęła ważna nagroda

Katarzyna Cichopek jakiś czas temu w mediach społecznościowych zdradziła, że jest w trakcie aranżowania prywatnego gabinetu. Jak podkreślała, zależało jej na prostocie i harmonii - przestrzeni, która sprzyja skupieniu, ale pozwala też złapać oddech. Wnętrze wypełniły meble z jasnego drewna: komoda oraz dwie przeszklone witryny, w których pojawiły się książki i dokumenty.

Całość dopełnił wygodny fotel, zaplanowany jako miejsce do czytania, oraz duże rośliny w donicach, które ocieplają minimalistyczną stylistykę. W gabinecie nie zabrakło także pamiątek zawodowych. Na komodzie stanęły statuetki zdobyte przez aktorkę, w tym Telekamera z 2023 roku.