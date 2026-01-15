Dobrych kilka lat temu mogliśmy oglądać Aleksandrę Żuraw w lubianym przez widzów programie "Top Model". To właśnie udział w produkcji TVN-u przyniósł celebrytce popularność i rozpoznawalność. Dziś możemy ją natomiast oglądać w "Pytaniu na śniadanie". Oprócz tego Aleksandrę Żuraw prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie na bieżąco relacjonuje fanom nowinki z życia. Żuraw wyszła za mąż i razem z ukochanym wychowuje dwie córki: Apolonię z poprzedniego związku celebrytki i Rozalię. Ostatnio rodzina zmieniła miejsce zamieszkania i przeprowadziła się do wymarzonego domu. Jak się w nim urządzili? Jest przytulnie, ale przebija się też trochę luksusu.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Golec o domu w Beskidzie. "Wymarzyłam go sobie"

W domu Aleksandry Żuraw jest na czym zawiesić oko. Ekstrawaganckie schody i kuchnia niczym z magazynu

Dom Aleksandry Żuraw z zewnątrz ma modny w ostatnim czasie kształt tzw. "nowoczesnej stodoły". Czarny dach, białe otynkowanie, a także trochę drewna. Dookoła rozciąga się natomiast piękny i sporej wielkości zielony ogród, który wraz z upływem czasu z pewnością zostanie jeszcze bardziej zaaranżowany. Natomiast w środku już na samym początku uwagę zwracają dwie rzeczy - kolor i styl. Przez niemal wszystkie pomieszczenia przewija się ten sam motyw. Podłoga z jasnego drewna ułożona w jodełkę i białe lub beżowe ściany czy meble. To sprawia, że cała przestrzeń utrzymana jest w tym samym stylu i świetnie się ze sobą łączy.

W korytarzu już na pierwszy rzut oka widzimy wyjątkowe drewniane schody z przeszkoloną barierką. Taki zabieg wprowadza nieco nowoczesności, jednak nie należy do najtańszych rozwiązań. W salonie na głównym planie widzimy olbrzymią beżową i z pewnością bardzo wygodną sofę. Obok niej stoi nieduży stolik kawowy o nietypowym kształcie i odcieniu pasującym do kanapy. W jadalni mamy spory ciemnodrewniany stół, a także designerskie krzesła. To pomieszczenie ma też wiele okien, przez co jest jasne i dobrze oświetlone. W sercu domu, czyli kuchni znajdziemy szafki kaszmirowe z jasnymi blatami i przeszklonymi szafkami oraz witrynami. Warto też zwrócić uwagę na dodatki, kwiatki, ramki ze zdjęciami, świece czy książki, które dodają pomieszczeniom ciepła i przytulności. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Tak mieszka Aleksandra ŻurawOtwórz galerię

Aleksandra Żuraw zadbała o każdy detal wykończenia. W łazience dwa rodzaje płytek. I to jakie!

Na piętrze znajduje się m.in. sypialnia. To pomieszczenie jest wyłożone zieloną sztukaterią. Uwagę zwraca też ogromne łóżko z nietypowym zagłówkiem. Pokój dziewczynek też jest przepełniony beżem, ale znajdziemy w nim również inne wstawki. Tu także jest sztukateria, jednak tym razem pudrowo różowa, a do tego jasna tapeta w wiśnie. Trzeba przyznać, że dzięki temu jest w nim jeszcze bardziej przytulnie i dziecięco. W łazience widzimy dwa rodzaje płytek, które idealnie do siebie pasują i świetnie się uzupełniają. Jedne są jasne, drugie natomiast ciemne, ale łączą je podobne żyłki. Znajdziemy tam też otwarty prysznic ze złotą armaturą, a także dwie umywalki osadzone na jasnym blacie o nieregularnych kształtach. Pod nimi znajdziemy z kolei szafki w kolorze ciemnego drewna, także ze złotymi uchwytami. Trzeba przyznać, że cały dom robi ogromne wrażenie, a niemal w każdym pomieszczeniu jest na czym zawiesić oko. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w naszej sondzie!