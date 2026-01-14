Brzoska pochwalił się prawdziwym cackiem. Zegarek w cenie drogiego mieszkania

Rafał Brzoska od lat zaliczany jest do grona najbogatszych Polaków. Przedsiębiorca zarobił ogromne pieniądze głównie dzięki sieci paczkomatów InPost, które zrewolucjonizowały branżę logistyczną nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Nic więc dziwnego, że Brzoska może pozwolić sobie na niezwykle drogie gadżety. Jeden z nich zauważył tiktoker i szybko określił jego wartość.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn zmieniła zapisy w testamencie? Mówi, jak jest

Tiktoker zachwycony zegarkiem Rafała Brzoski. "Kosztuje w okolicach miliona złotych"

Rafał Brzoska pojawił się ostatnio w podcaście "Z Bliska" Małgorzaty Rozenek na Gazeta.pl. W studiu pojawił się z drogim modelem zegarka na ręku. Gadżetowi przyjrzał się tiktoker znany z profilu Stolikpoprostu. - Jak ja zobaczyłem ten zegarek, to pomyślałem sobie: musi być z tego odcinek. Jest to Patek Philippe Nautilus 5740 Perpetual Calendar w białym złocie (...). On był wprowadzony w 1977 r. podczas kryzysu kwarcowego. Pierwotnie był w modelu Ellipse i jest super cienki. Ma 4 mm grubości, a dokładnie 3,88 mm. Fenomenalny mechanizm w fenomenalnym zegarku. Z blatu możemy odczytać dni, dni tygodnia, miesiąca, lata przestępne, porę dnia czy fazy księżyca. To jest bardzo dużo, możemy odczytać tu wszystko - zauważył ekspert.

Okazuje się, że zegarek, który miał na sobie Brzoska, jest wart około miliona złotych. Tiktoker przyznał mu także najwyższą z możliwych ocen. - Ile to kosztuje? Ten zegarek kosztuje w okolicach miliona złotych, a moja ocena to 10/10. Pytacie często, jakim zegarkom daję te dziesiątki. To jest top zegarek, wybitny, można rzec - dodał znawca.

Brzoska chce wejść w politykę? Wspomniał o aktywnościach z żoną

W podcaście Małgorzaty Rozenek Rafał Brzoska wypowiedział się m.in. na temat swoich ambicji politycznych. Przedsiębiorca zaznaczył, że bardzo wielu rzeczy nie mógłby robić, gdyby zaczął się realizować w polityce. Wspomniał przy tym także o swojej żonie, Omenie Mensah. - Nigdy byśmy się nie odnaleźli i nigdy nie moglibyśmy zrobić tyle dobrego, jeśli robilibyśmy cokolwiek w polityce. W polityce też trzeba umieć kłamać. Ja nie lubię, nie potrafię, jestem wprost. Mówię, co mi się nie podoba, albo mówię, co mi się podoba - podkreślił. Przy okazji biznesmen zaznaczył, że najważniejsze jest dla niego docenienie aktualnych działań, w które angażuje się z małżonką. - Fajnie, że ktoś tak myśli, ale docencie to, co robimy dzisiaj. Pokażcie nam, co możemy robić lepiej, gdzie możemy się poprawić. Będziemy robić to, mam nadzieję, skutecznie nadal - podkreślił.