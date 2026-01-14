Joanna Przetakiewicz nigdy nie ukrywała swojej miłości do luksusu. Celebrytka, która dała się poznać jako projektantka ubrań i bizneswoman, ma wyjątkowy dom. Posiadłość nie dość, że jest ogromna, to ma eleganckie wnętrze. Fragmenty niektórych pomieszczeń możemy zobaczyć w mediach społecznościowych na profilu Przetakiewicz. 14 stycznia celebrytka zaprosiła reportera "Dzień dobry TVN" do swojego domu. Nie do wiary, co ma w swojej posiadłości.
Joanna Przetakiewicz pokazała wnętrze swojego domu. Na pierwszy rzut oka widać ogromne, eleganckie rzeźby. Kilka lat temu w rozmowie z Jastrząb Post wyznała, że najdroższa z jej kolekcji kosztowała kilka milionów złotych. Uwagę przyciąga również stolik w niecodziennym stylu w trzech kolorach. Patrzymy dalej i widzimy lampę, która przypomina tę z sali operacyjnej. Nie można nie wspomnieć o ogromnej przestrzeni.
W domu Przetakiewicz nadal są święta. Gwiazda ma wiele akcesoriów w tym klimacie, w tym choinkę. Przyznała, że wykonała ją sama z pomocą koleżanki. Co więcej, przedsiębiorczyni ma dwie kuchnie. Z jednej z nich korzysta jednak znacznie częściej. Chcecie zobaczyć zdjęcia? Znajdziecie je w naszej galerii.
Joanna Przetakiewicz dopiero co wypowiedziała się na temat zarobków. Nie ukrywała, że ona sama jest w bardzo komfortowej sytuacji. Zdaje sobie jednak sprawę, że wielu Polaków ma znacznie trudniej. Opowiedziała również o idealnych zarobkach dla rodaków. - Żyjąc w dużym i drogim mieście, a Warszawa takim miastem jest, ideałem byłoby, gdyby każdy mógł zarabiać 10 tys. zł netto. My przez ostatnie 36 lat pracowaliśmy i osiągnęliśmy wszystko trzy razy szybciej niż reszta krajów zachodniej Europy. To, że my jesteśmy 20. gospodarką świata, to świadczy o tym, że jesteśmy fenomenem - stwierdziła na akcji "Nie!Wypaleni" w rozmowie z "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Przetakiewicz dopiero po latach wyznała prawdę o Kulczyku. "Takie życie potrafi cię przepalić"