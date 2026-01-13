Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan dołączyli w lipcu 2025 roku do grona gwiazd, które posiadają nieruchomości w Hiszpanii. Małżonkowie podzielili się wtedy nowiną w mediach społecznościowych. "Tu będzie pięknie. Warto czasem podejmować spontaniczne decyzje. I nawet kawałek widoczku na morze jest" - pisała wówczas aktorka, pokazując taras ich apartamentu. Teraz para wyjawiła więcej informacji na temat zakupu mieszkania.

Barbara Kurdej-Szatan opowiedziała o zakupie mieszkania w Hiszpanii. "Stwierdziliśmy... musimy to brać"

- Jakoś tak wpadliśmy na to ponad dwa lata temu. Trochę spontanicznie. Chyba też za sprawą tego, że dużo Polaków, znajomych tam przebywa. Zachęciła nas chyba ta fala i stwierdziliśmy, że ciekawi jesteśmy tego miejsca, bo nigdy tam nie byliśmy - wyjaśniła na kanapie "halo tu polsat" Kurdej-Szatan, opowiadając o zakupie apartamentu w rejonie Costa del Sol. Jak się okazało, jej i mężowi pomógł na miejscu znajomy, który od wielu lat mieszka w Hiszpanii. To właśnie on zaprezentował parze ich przyszłe lokum. - Pokazał nam chyba z dziesięć różnych inwestycji. No i jedna okazała się być taką okazją, że stwierdziliśmy nie no... musimy to brać - skomentowała aktorka.

Szatanowie zdradzili także, iż wciąż zamierzają mieszkać na stałe w Polsce, traktując apartament w Hiszpanii jako miejsce wypadowe podczas podróży. - Chcemy tam spędzać wolny czas, tak jak niektórzy weekendy spędzają wyjeżdżając (...). To dokładnie my na tej samej zasadzie - pakujemy plecaki, lecimy samolotem i jedziemy po prostu do siebie - podsumował Rafał Szatan.

Barbara Kurdej-Szatan przeżyła zaskakującą sytuację w hiszpańskim sklepie

Od momentu zakupu nieruchomości w Hiszpanii, Kurdej-Szatan zaczęła informować swoich fanów w mediach społecznościowych, jak idą jej rodzinie prace wykończeniowe w mieszkaniu. Podczas jednej z wizyt, Szatanowie udali się do sklepu budowlanego. Co ciekawe, zostali po pewnym czasie z niego wyproszeni. Aktorka wszystko opisała na InstaStories. - Wyrzucają nas ze sklepu, bo pada deszcz. Serio, zamykają sklep, bo są ciężkie warunki pogodowe, więc zamykają sklep. I wszyscy muszą jechać do domu ostrożnie, bo pada intensywny deszcz - wyznała Kurdej-Szatan. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Barbara Kurdej-Szatan przeżyła szok w Hiszpanii. 'Wyrzucają nas ze sklepu'. Nie do wiary, co się wydarzyło".