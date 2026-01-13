Ewa Wachowicz ma dom jak z bajki. Kolor piekarnika to prawdziwy hit

Ewa Wachowicz ma mieszkanie w Krakowie oraz góralski dom w Zawoi pod Babią Górą. Prezenterka, która nie mówi zbyt wiele na temat życia prywatnego, chętnie pokazuje jednak wnętrza posiadłości. To zresztą w niej nagrywa swój autorski program "Ewa gotuje" oraz spędza wolne chwile w otoczeniu wyjątkowej przyrody.

Tak mieszka Ewa Wachowicz. "Od razu zakochałam się w tym niezwykłym miejscu"

Ewa Wachowicz cieszy się pięknym drewnianym domem w góralskim stylu. Otacza go ogród, duży taras oraz sauna. Okazuje się, że była Miss Polonia (otrzymała tytuł w 1992 roku), zdecydowała się na zakup działki w najdłuższej wsi w Polsce ze względu na panujące tam okoliczności przyrody.

Kiedy byłam u nich [przyjaciół - przyp.red.] pierwszy raz, nic nie widziałam, bo całą okolicę spowiła mgła. Za drugim razem zobaczyłam już jednak całe piękno tych terenów. Udało mi się też znaleźć cudowną działkę na wysokości prawie 800 metrów nad poziomem morza z niesamowitym widokiem na Babią Górę. I od razu zakochałam się w tym niezwykłym miejscu

- opowiedziała w rozmowie z portalem Onet DOM. Wnętrze posiadłości Ewy Wachowicz jest bardzo klimatyczne. W środku znajdują się m.in. kuchnia z pomarańczowym piekarnikiem i kolorowymi naczyniami. Uwagę przykuwają także kominek, pamiątkowa komoda, religijne ikony oraz krzyż, który Wachowicz zdobyła podczas wizyty w kaplicy Wojciecha Modesta Amaro. Po zdjęcia domu prezenterki zapraszamy do naszej galerii.

Ewa Wachowicz zachwycona domem. "Budzę się z widokiem na Babią Górę"

W wywiadzie dla VIVY.pl Wachowicz wspomniała o niezwykłych widokach z jej domu w Zawoi. - To jest dom wybudowany metodą tradycyjną z półbala. Nie ma on ani jednego gwoździa. (...) Został wybudowany centralnie w stronę Babiej Góry. Chodzi o to, żebym mogła patrzeć na nią z salonu, z kuchni, z łazienki. Na górze są sypialnie i leżąc w łóżku, również budzę się z widokiem na Babią Górę. A na samej górze, w tym trójkąciku, jest moje tajemne miejsce. Tam siedzę sobie przy biureczku i wymyślam przepisy i inne różne fajne rzeczy - opowiadała w wywiadzie.