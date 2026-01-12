Anna Mucha w mediach stawia przede wszystkim na relacjonowanie aktorskiej kariery. Gwiazda "M jak miłość" jasno wyznaczyła granicę między sferą prywatną a zawodową, więc na próżno szukać wieści dotyczących jej rodziny. Na początku roku zrobiła mały wyjątek - pokazała dziecięce pokoje po metamorfozie.

Anna Mucha może być z siebie dumna. Mama na medal

"A co powiecie na taki prezent pod choinkę. Nieco spóźniony, ale w ramach niespodzianki zrobiłam make over pokoi moich dzieci. I kiedy wyjechali, my zrobiliśmy im genialne pokoje (już) nastolatków. Uchylam rąbek tajemnicy" - wspomniała aktorka na InstaStories, pokazując pokoje Stefanii i Teodora. Takie wnętrze to marzenie wielu nastolatków. Widzimy, że trochę się zmieniło - tym razem Mucha postawiła na więcej kolorów, granatową komodę na nóżkach i półki, na których pięknie prezentują się książki i nie tylko. Widać, że Mucha zdecydowała się na efektowne, ale i funkcjonalne rozwiązanie. Kadry z tej przemiany wnętrza znajdziecie w naszej galerii.

Anna Mucha nie chce pokazywać dzieci w sieci. Oto wyjaśnienie

Aktorka urodziła Stefanię w 2011 roku, a Teodora w 2014 roku. Nie wiemy za wiele o potomstwie Muchy, ponieważ sama zainteresowana świadomie chroni prywatności dzieci. "Nie pokazuję dzieci w necie, bo chcę chronić ich prywatność. Jest to nasza wspólna (!), świadoma decyzja. Czasem zazdroszczę innym, widząc, jak chętnie chwalą się wspólnym czasem i tą największą miłością… Czasem sama bym chciała, ale ze względu na moją pracę i to, że czasem sama spotykam się hejtem, chcę im za wszelką cenę tego oszczędzić… Bo net bywa okrutny…" - przekazała na Instagramie.

Swego czasu Mucha jednak opowiadała o tym, jak przedsiębiorcza staje się jej córka. Stefania robiła przegląd szafy i oceniała, które rzeczy nadają się na sprzedaż. "Kochani, chciałabym wszystkim podziękować za wymiar edukacyjny i wkład w tę edukację finansową mojej córki. Chciałam powiedzieć, że się rozkręciła i siedzi w piwnicy i dalej grzebie, a tam jest pełno skarbów. Chciałabym przekazać, że pieniądze, które zarobiła dzisiaj z tej sprzedaży, zostaną przekazane na jej wydatki osobiste, które czekają ją tego lata i nadchodzącego obozu" - relacjonowała Anna Mucha.