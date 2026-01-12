Aleksandra i Michał Żebrowscy to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Wychowują razem czwórkę dzieci: Franciszka, urodzonego w 2010 roku, Henryka (2013), Feliksa (2020) i córkę Łucję, która przyszła na świat w 2022 roku. Choć rodzina na co dzień mieszka w Warszawie, to do swojej dyspozycji mają także piękną górską posiadłość, mieszczącą się niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej. To właśnie tam obecnie przebywają. Trzeba przyznać, że wnętrza drewnianego domu robią niemałe wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Żebrowska pokazała, co się dzieje na Jamajce w trakcie huraganu Melissa

Aleksandra i Michał Żebrowscy łapią chwile oddechu w przytulnej posiadłości na Podhalu. Ich też zasypało śniegiem

Michał Żebrowski skradł serca widzów poprzez charakterystyczne role w różnorodnych produkcjach. Zaś jego żona aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie zgromadziła wokół siebie rzesze fanów. Ci dosłownie pokochali ją za naturalność, szczerość, autentyczność oraz pokazywanie życia takiego, jakim jest, a nie postrzeganego przez różowe okulary. Poprzez liczne treści, które publikuje na swoim koncie, przebijają się również te z górskiej posiadłości. Dzięki temu możemy na nią rzucić okiem i delikatnie spojrzeć do środka.

Malowniczy dom w górach Michał Żebrowski wybudował jeszcze zanim stanął na ślubnym kobiercu ze swoją żoną. Mimo to drewniany dom stanowi nieodzowny element w ich życiu. Para często się tam wybiera z dziećmi, zarówno latem, jak i zimą. Z górskiej posiadłości można podziwiać panoramę Tatr, zatem jest to naprawdę wyjątkowe miejsce. 11 stycznia w niedzielę, Aleksandra Żebrowska pokazała fanom, jak bardzo zasypało ich śniegiem. Na opublikowanych zdjęciach możemy zobaczyć zaśnieżoną polanę, a także masę śniegu, która zalega przed górskim domem. Na kolejnym kafelku widzimy także Michała Żebrowskiego siedzącego w traktorze i zabierającego się za odśnieżanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i sami zobaczcie, jak to wyglądało!

Dom Żebrowskich w górachOtwórz galerię

Aleksandra i Michał Żebrowscy mają bajkowy dom w górach. Te tradycyjne wnętrza aż zapierają dech w piersiach

Dom na Podhalu Aleksandry i Michała Żebrowskiego zachwyca nie tylko spektakularnym widokiem i wielkim ogrodem. Gdy zajrzymy do środka, możemy zobaczyć tradycyjne wnętrza. Dom utrzymany jest w górskim stylu. Na podłodze widzimy płytki imitujące kamień, z kolei na ścianach znajdują się drewniane pale, które nadają wnętrzom charakteru. Wszystkie drzwi i okna również są drewniane. W kuchni widzimy natomiast stary kaflowy piec, który obecnie jest już raczej rzadko spotykany w domach. W górskiej posiadłości znajduje się też jadalnia z ogromnym drewnianym stołem, gdzie rodzina może jeść wspólne posiłki. Jest też salon z wygodną i sporej wielkości kanapą, kominkiem, a także półkami na książki. Całość dopełniają detale: białe firanki we wzorki, obrazy z widokami na góry czy kwiatki doniczkowe. To wszystko sprawia, że w domu jest bardzo przytulnie oraz klimatycznie, a w tak pięknie urządzonych wnętrzach, aż chce się odpocząć.