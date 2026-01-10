Gdy Anna Lewandowska przylatuje do Polski, najczęściej zatrzymuje się w swoim warszawskim apartamencie. 10 stycznia trenerka personalna wrzuciła na swój instagramowy profil krótkie nagranie, na którym pokazała fragment stylowego mieszkania. Trzeba przyznać, że wnętrze wygląda interesująco. Zobaczcie sami.

Zobacz wideo Krupińska odwiedziła Lewandowską w Barcelonie. Przetarła oczy ze zdumienia

Anna Lewandowska pokazała swoim obserwatorom warszawski apartament. Tak go urządziła

Mieszkanie wygląda naprawdę nowocześnie. Sporo uwagi przyciąga otwarta przestrzeń dzienna z dużymi przeszkleniami i szklanym dachem, który wpuszcza mnóstwo światła. Cały apartament utrzymany jest w różnych odcieniach bieli, szarości, beżu oraz czerni. To nie pierwszy raz, gdy Lewandowska pokazuje wnętrze mieszkania. W innej relacji influencerka pochwaliła się stylową jadalnią. Stanął w niej długi stół, który spokojnie może pomieścić dziesięć osób. Drewniany, ciemny blat świetnie komponuje się z czarnymi krzesłami.

Lewandowska nie boi się eksperymentować z ustawieniem mebli. Mieszkanie zmienia się w zależności od pory roku. Raz w kącie stworzyła miniogród zimowy z wygodnymi kanapami i bujnymi roślinami. Nic dziwnego, że Lewandowscy nie chcą pozbywać się tego apartamentu. To przestrzeń, która bez dwóch zdań służy wypoczynkowi i z pewnością sprzyja rodzinnym spotkaniom. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Mieszkanie Lewandowskich Otwórz galerię

Anna Lewandowska o życiu w Hiszpanii. Ma jedno "ale"

Anna Lewandowska przyznała, że życie w Hiszpanii różni się od tego w Polsce. Jakiś czas temu w rozmowie z Agnieszką Hyży opowiedziała, jak wygląda jej zwykły dzień za granicą. - Jest podporządkowany pod dzieci. Praca zdalna, bo prowadzę firmę w Polsce. Mój mąż codziennie trenuje, rano zawozimy dzieci, on jedzie do pracy, ja jadę do pracy, a potem spędzamy czas razem - mówiła. Choć mieszkanie w ciepłym kraju ma mnóstwo zalet, to jest jedna rzecz, z którą Lewandowska nie może się do końca pogodzić. - Tutaj nie czuć tych świąt. Za tym tęsknimy bardzo. Zastanawiałam się nawet czy rozstawiać choinkę - tłumaczyła swego czasu. Nic dziwnego, że w okresie świątecznym chętniej odwiedza Warszawę.