Weronika Rosati mieszka w luksusowym apartamencie w USA. Tak się urządziła

Weronika Rosati od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie sukcesywnie rozwija karierę aktorską. W swoim dorobku ma role w filmach najbardziej cenionych reżyserów i z udziałem największych gwiazd Hollywood. Zagrała m.in. w "Inland Empire" Davida Lyncha, "Kuli w łeb" u boku Sylvestra Stallone'a oraz "Ostatniej misji USS Indianapolis", gdzie zagrała z Nicolasem Cage’em. Aktorka żyje na co dzień w dzielnicy Marina del Rey w Los Angeles, która znana jest z luksusowym apartamentów położonych blisko oceanu. Jesteście ciekawi jak mieszka? Zobaczcie, jak urządziła się za oceanem.

Tak Weronika Rosati urządziła się za oceanem. Jasne kolory i dużo światła wpadającego do pomieszczeń

W 2017 roku Weronika Rosati urodziła córkę Elisabeth. Aktorka w wywiadach często podkreśla, że narodziny dziewczynki zmieniły jej życie i to właśnie ona, a nie kariera, jest dziś dla niej najważniejsza. - Rzeczywiście priorytetem jest moja córka, wszystko jest dostosowane do niej, wychowuję ją samodzielnie - podkreśliła w ubiegłe wakacje w programie "Pytanie na śniadanie". Rosati mieszka z córką w nowoczesnym i eleganckim apartamencie w Los Angeles. Wnętrze urządzone jest w jasnych barwach, co znacznie powiększa przestrzeń, a meble wykonane z naturalnych materiałów. Dzięki dużym oknom do pomieszczenia dostaje się także sporo światła. Widać, że aktorka lubi minimalizm, ale ważne są dla niej także osobiste akcenty takie jak rodzinne pamiątki i zdjęcia w ramkach, co wprowadza do pomieszczenia przytulny nastrój.

Weronika Rosati w swoim domu postawiła na elegancję i wygodę. Tutaj ładuje baterie

Weronika Rosati zadbała także o wygodne miejsca do siedzenia. W salonie znajduje się obszerna szara sofa z dużą liczbą poduszek, a obok niej drewniany stolik kawowy. To właśnie w tym miejscu aktorka znajduje czas na chwilę relaksu i zagłębienie się w biografie ulubionych artystek. Weronika Rosati wraz z córką ma do dyspozycji także taras, więc Elisabeth może wolne chwile spędzać na świeżym powietrzu. Zdjęcia z apartamentu aktorki znajdziecie w naszej galerii.