Dorota Szelągowska należy do grona gwiazd, które posiadają kilka nieruchomości. Znana architektka mieszka na co dzień w swoim mieszkaniu w Warszawie, często odwiedzając także swój dom w Hiszpanii. Mało kto przy tym wie, że gwiazda jest właścicielką również domu na Warmii. Wiejska posiadłość w otoczeniu natury to prawdziwa perełka.

Dorota Szelągowska ma dom na Warmii. Tylko spójrzcie na te wnętrza

Dom Szelągowskiej jest położony w oddali od innych zabudowań nad jeziorem. Charakteryzuje się on dość prostym, lecz efektownym stylem rustykalnym z kolorami ziemi. W części wspólnej dominują ceglane, surowe ściany oraz rzucające się w oczy drewniane belki stropowe. Szelągowska zestawiła w salonie i jadalni właśnie przede wszystkim drewniane elementy z jasnymi meblami i dodatkami - w tym zasłonami, dywanami czy poduszkami. Uwagę przyciąga też m.in. ciekawie zabudowany kominek.

Podobnie rzecz ma się w kuchni, która znajduje się tuż obok. Tam również gwiazda zestawiła drewniane meble, jednak tym razem - z ciemną, kuchenną zabudową. Przyglądając się zdjęciom, można zwrócić uwagę na różnorakie, wzorzyste kafelki, które są położone zarówno na podłodze, jak i ścianie w kuchni. "Niesamowite wnętrze!", "Cudne kafelki na ścianie i na podłodze - kosmos. Drewno plus czerń... Oj tak!" - pisali obserwatorzy Szelągowskiej pod zdjęciami domu na jej profilu.

Wokół domu Doroty Szelągowskiej znajduje się wiele zieleni. Tak urządziła przestrzeń

Na fotografiach w mediach społecznościowych Szelągowskiej możemy zobaczyć też, jak wygląda przestrzeń wokół domu. Projektantka ma tam swój ogródek. Postawiła także własną szklarnię. By przejść do ogrodu z domu, musimy wyjść na piękny taras, na którym dominują ciemne meble, przełamane jasnymi dekoracjami. Znajduje się on bezpośrednio pod pokaźnymi brzozami, które w słoneczne dni rzucają cień na przesiadujące tam osoby. "Kocham to miejsce najbardziej. Aż boli w środku" - pisała pod jednym ze swoich postów, dotyczących domu na Warmii Szelągowska.