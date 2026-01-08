Tak mieszka Czartoryska-Niemczycka. Pałac? Gdzie tam! Przytulny minimalizm

Anna Czartoryska-Niemczycka wraz z mężem Michałem Niemczyckim doczekali się czwórki dzieci: Ksawerego, Janiny, Antoniego i Stefana. Cała rodzina mieszka w pięknej posiadłości niedaleko Warszawy. Dzięki zdjęciom, które celebrytka co jakiś czas zamieszcza w mediach społecznościowych, możemy zerknąć do środka. Dom celebrytki jest nie tylko elegancki, ale i bardzo przytulny. Sami zobaczcie.

Anna Czartoryska-Niemczycka przytulnie się urządziła. Te wnętrza robią wrażenie

Ze zdjęć opublikowanych na Instagramie widzimy, że Anna Czartoryska-Niemczycka przykłada ogromną uwagę do detali i wyjątkowo dba o każdy szczegół, jaki znajduje się w środku. Wnętrza domu są przytulne i przepełnione ciepłą atmosferą. Dominuje w nim drewno oraz jasne barwy, a pomieszczenia urządzone są w podobnym stylu, dzięki czemu tworzy się spójna całość.

Dom jest piętrowy. Na górę prowadzą drewniane schody z designerską czarną poręczą. Znajduje się tam sporej wielkości otwarta przestrzeń. Możemy zobaczyć liczne regały przy ścianach, które przepełnione są książkami. Oprócz książek znajdują się tam również zdjęcia i drobne pamiątki. Dzięki temu nie ma tam efektu biblioteki, a tworzy się rodzinny klimat. Dom w niektórych miejscach jest też mocno przeszklony, co wprowadza jasność i światło niemalże w jego każdy zakątek. Sercem domu jest oczywiście kuchnia. W tym pomieszczeniu znajdują się jasne meble i drewniane blaty. Szczególną uwagę zwraca też spora kuchenna wyspa.

Anna Czartoryska-Niemczycka starannie dba o ogród. To miejsce jak z bajki!

Z zewnątrz dom jest otynkowany na biało i ma jasne drewniane okna oraz taras. Do środka prowadzą natomiast betonowe schody. Obok znajduje się piękny i starannie wypielęgnowany ogród. Na zielonej trawie posadzonych jest mnóstwo bujnych krzewów i kwiatów. Nie brakuje też donic z roślinami. Posiadłość otaczają również duże drzewa, dzięki czemu udaje się zachować prywatność. Widać, że ogród to prawdziwe oczko w głowie celebrytki. A w tak wypielęgnowanym i bajkowym miejscu na świeżym powietrzu aż chce się odpocząć. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami!