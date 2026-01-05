Zespół Ich Troje powstał w 1995 roku, a w jego składzie na przestrzeni lat zaszło sporo zmian. W pewnym momencie do Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy dołączyła Justyna Majkowska. To właśnie razem z nią grupa zyskała największy rozgłos i popularność. Po odejściu z zespołu wokalistka wyszła za mąż, doczekała się trójki dzieci i ukończyła też studia pedagogiczne. Obecnie pracuje w zawodzie. Zastanawialiście się kiedyś, jak mieszka Justyna Majewska?

Przytulny salon Justyny Majkowskiej. Tak go urządziła

Justyna Majkowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Tam chętnie relacjonuje fanom, jak wygląda jej codzienność. Wśród treści, jakie publikuje, możemy zobaczyć też te wykonane w jej domu i przyjrzeć się, jak mieszka i na co dzień żyje była wokalistka Ich Troje. Dom bez wątpienia urządzony jest ciepło i przytulnie.

W salonie już od samego wejścia uwagę przyciąga okazałej wielkości kominek, który włożony jest kamieniami. Obok stoi wiklinowy kosz na drewno do opału, który dodaje jeszcze większego uroku. Telewizor znajduje się natomiast na drewnianej szafce, która w niektórych fragmentach też pokryta jest kamieniami. To wszystko sprawia, że pomieszczenie wydaje się spójne, a każdy element został do siebie dokładnie dopasowany. Przytulności dodaje też fotel w stylu vintage o miodowym kolorze, a także designerski dywan. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Justyna Majkowska po latach wyjawiła, dlaczego odeszła z Ich Troje. Wróciła do muzyki na własnych zasadach

Justyna Majkowska po latach wróciła wspomnieniami do momentu, który na zawsze zmienił jej życie zawodowe. Choć w czasach największej popularności Ich Troje zespół nie schodził ze sceny, a koncertowy grafik pękał w szwach, wokalistka zdecydowała się odejść i całkowicie wycofać z show-biznesu. Jak niedawno przyznała, intensywne tempo i ciągła presja okazały się dla niej zbyt obciążające. - W Ich Troje musiałam podołać życiu w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech, zaciskałam zęby, ale momentami było też dużo zabawy - mówiła w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl, dając do zrozumienia, że choć kariera dawała jej ogromną rozpoznawalność, codzienność za kulisami nie zawsze była łatwa.

Po rozstaniu z zespołem Majkowska postawiła na zupełnie inną drogę. W 2005 roku wyszła za mąż, została mamą trójki dzieci i związała swoją przyszłość z pracą daleką od estrady. Dziś spełnia się jako terapeutka dzieci w spektrum autyzmu i podkreśla, że tej decyzji nigdy nie żałowała. Dopiero po latach pozwoliła na ponowne działanie w branży muzycznej, jednak na własnych zasadach. - Nie mam czasu na wielki powrót. Nie wiem, jak miałabym to zrobić, bo pracuję na pełen etat i mam troje dzieci w chacie - tłumaczyła.