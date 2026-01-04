Sylwia Bomba zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka przez liczne miesiące relacjonowała budowę nowego domu dla siebie i córki, który od zawsze był jednym z jej największych marzeń. Obecnie celebrytka mieszka tam również z Grzegorzem Collinsem, swoim ukochanym. W mediach społecznościowych regularnie pokazuje nagrania ze swojego życia codziennego. Nie brakuje również kadrów z domu. Dzięki temu możemy zobaczyć wystrój wnętrz. Jesteście ciekawi?

Tak mieszka Sylwia Bomba. W tym domu nie brakuje beżu

Nie da się ukryć, że wnętrze domu Sylwii Bomby jest nowoczesne, jasne i urządzone z wyraźnym wyczuciem stylu. Dominuje tu estetyka łącząca minimalizm z ciepłymi, przytulnymi akcentami. Nie da się ukryć, że odcienie beżu są dominujące. Głównym punktem przestrzeni jest kuchnia połączona z częścią dzienną. Zabudowa kuchenna utrzymana jest w jasnych, naturalnych odcieniach drewna, które nadają wnętrzu elegancji i domowego charakteru. Gładkie fronty szafek, nowoczesny okap oraz czarne, połyskujące płyty grzewcze podkreślają tylko elegancki styl aranżacji. Całość uzupełniają jasne blaty i subtelne dodatki, takie jak zielone rośliny doniczkowe, które zdecydowanie ożywiają przestrzeń. Zdjęcia wnętrz znajdziecie w naszej galerii.

Sylwia Bomba mieszka w dużym domu. Tak wygląda jego wnętrze

Jak wygląda wykończenie wnętrz w innych pomieszczeniach. W salonie uwagę zwracają duże okna z lekkimi, jasnymi zasłonami, które wpuszczają do wnętrza dużo naturalnego światła. Dzięki temu dom sprawia wrażenie przestronnego i bardzo jasnego. Kolorystyka i tutaj jest bardzo stonowana. Królują biele, beże, szarości i ciepłe odcienie drewna. Nie da się ukryć, że takie kolory tworzą harmonijną całość. Sylwia Bomba zdecydowanie lubi dbać o detale i porządek. Z filmików w mediach społecznościowych widać, że celebrytka ceni estetykę, komfort i praktyczne rozwiązania w swoim domu. Jak oceniacie? ZOBACZ TEŻ: Zarzucali jej, że wydaje pieniądze ze spadku córki. Sylwia Bomba stawia sprawę jasno