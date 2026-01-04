Małgorzata Ostrowska-Królikowska z pewnością znana najbardziej z roli Grażynki w "Klanie" ma na koncie także inne produkcje, jak: "Korona królów. Jagiellonowie" czy "Stulecie Winnych". Jakiś czas temu wzięła też udział w tanecznym przedsięwzięciu i wystąpiła w lubianym przez widzów programie "Taniec z gwiazdami". Oprócz tego aktorka spełnia się też jako mama i babcia. Chwilę oddechu i odpoczynku może znaleźć natomiast w domowym zaciszu. Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma do swojej dyspozycji dom niedaleko Warszawy, niemalże w samym środku lasu. Jej posiadłość śmiało można nazwać prawdziwą oazą spokoju, otoczoną malowniczymi okolicznościami przyrody.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma dom jak z bajki! Te wnętrza przepełnione są ciepłem i przytulnością

Małgorzata Ostrowska-Królikowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad 100 tys. obserwujących. Aktorka chętnie chwali się rodzinnymi ujęciami i wspólnymi kadrami, dzięki czemu możemy spojrzeć, jak na co dzień mieszka. Dom aktorki urządzony jest bardzo przemyślanie, zachowane są podobne elementy, a wnętrza przepełnione są przytulnością. Pełno jest drewna, roślin, a także naturalnych i jasnych kolorów. Całość utrzymana jest w stylu retro oraz vintage.

Centralnym punktem bez wątpienia jest ogromny drewniany stół, przy którym może zasiąść cała rodzina, aby zjeść wspólny posiłek. W salonie natomiast znajduje się urokliwy kominek. W kuchni widzimy odnowione szafki, jasne blaty oraz zielone płytki, które nadają charakter całemu pomieszczeniu. Uwagę przykuwa też ogromna biblioteczka. Możemy w niej znaleźć drewniane regały, które aż po brzegi wypełnione są książkami. Jesteście ciekawi, jak wyglądają wnętrza? Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Tak Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaaranżowała ogród tuż przy lesie

Tak samo, jak wnętrzami możemy zachwycać się też starannie wypielęgnowanym ogrodem. Na terenie posiadłości rosną stare i piękne drzewa. Znajdziemy tam również różnorodne krzewy, kwiaty i ogródek warzywny. Warto też dodać, że dom położony jest niedaleko lasu, co sprzyja codziennym spacerom i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Trzeba przyznać, że jest to miejsce niemalże idealne, aby odpocząć od zgiełku miasta. Dajcie znać, co myślicie w naszej sondzie!