Michał Meyer od lat związany jest z Kamilą Kamińską, którą poznał na planie "Zakochani po uszy". Aktorzy zaręczyli się na początku 2022 roku. Para w maju 2021 roku doczekała się córki Jaśminy, a w październiku 2025 roku syna Witolda. Zakochani nie tylko skupiają się na pracy w zawodzie, ale i rozwoju profilów w mediach społecznościowych. To właśnie tam często możemy zobaczyć ich apartament, który znajduje się w modnej warszawskiej dzielnicy.

Tak wygląda dom Michała Meyera i Kamili Kamińskiej

Na co dzień Michał Meyer i Kamila Kamińska mieszkają w apartamencie na warszawskim Żoliborzu w nowoczesnym bloku. Cztery kąty aktorskiej pary często przewijają się na zdjęciach i nagraniach na ich Instagramach. W środku króluje przede wszystkim biel. Para zadbała o odpowiednie doświetlenie mieszkania. Uwagę przyciągają rozpościerające się na niemal całą ścianę półki, które po brzegi wypełniają książki. Tuż pod nimi znajduje się szafka RTV z telewizorem. Stoją na niej nie tylko głośniki, ale również liczne rośliny. Aktorzy zdecydowali się na ciemnozielona kanapa, która wybija się na tle jasnego pomieszczenia.

Sypialnia Meyera i Kamińskiej również pomalowana jest na biało. Widać, że ciemna zieleń to jeden z ulubionych kolorów tej dwójki. Właśnie w tej barwie mają zasłoni oraz wezgłowie w łóżku. Nie brakuje drewnianych szafek nocnych. Zakochani zadbali o komfort i zamontowali w sypialni klimatyzację. Rodzina ma również do dyspozycji taras, dzięki któremu mogą odetchnąć.

Michał Meyer i Kamili Kamińskiej połączyli kuchnię z salonem

W salonie aktorów znajduje się okno, z którego możemy podziwiać widok na Warszawę. Pokój dzienny połączony jest z kuchnią, dzięki czemu mieszkanie wydaje się być większe. Tam znajduje się drewniany stół, przy którym aktorzy chętnie nagrywają filmiki. Nie brakuje roboczego blatu i sprzętu. I choć biel dominuje we wnętrzu, odpowiednie dodatki w postaci obrazów i roślin sprawiają, że mieszkanie jest naprawdę przytulne. Widać, że Meyer i Kamińska zadbali o detale, tworząc rodzinny klimat.