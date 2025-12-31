W 2022 roku Anna Starmach kupiła dom pod Krakowem i zrezygnowała z życia w blasku fleszy. Była jurorka "MasterChefa" zainwestowała zaoszczędzony czas w rozwój swoich profili w mediach społecznościowych. Kucharce udało się zgromadzić całkiem spore grono obserwatorów, z którymi chętnie dzieli się różnymi przepisami i poradami. Starmach nie ukrywa, że przeprowadzka do nowego domu była jedną z lepszych decyzji w jej życiu. W najnowszym nagraniu dała jasno do zrozumienia, że posiadłość pod Krakowem to miejsce, w którym czuje się naprawdę szczęśliwa.

Anna Starmach pokazała wnętrza domu. "Najpiękniejsze chwile"

"Jeśli we wrześniu 2022 roku, przypadkowo natrafisz na ogłoszenie sprzedaży drewnianego domu pod Krakowem, który wprawdzie będzie wymagał małego remontu, ale ty zobaczysz w nim potencjał, to ważne, żebyś poszła za głosem serca, bo to w tym domu spędzisz najpiękniejsze chwile, upieczesz najpyszniejsze ciasta i będziesz patrzyła na ich beztroskie dzieciństwo, takie, o jakim dla nich marzyłaś" - pisała na nagraniu, do którego dorzuciła kilka ujęć z posiadłości.

Drewniany dom skrywa w sobie niepowtarzalny klimat. Starmach pochwaliła się kaflowym kominkiem i przestronną jadalnią, w której ustawiła ogromny, drewniany stół. Na jednym ze zdjęć widzimy ją wypoczywającą na białej kanapie w przytulnym salonie. Spore wrażenie robi także taras, na którym w lecie odbywają się różne przyjęcia. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Anna Starmach podsumowała mijający rok

Jadąc pociągiem, była jurorka "MasterChefa" zastanawiała się nad tym, jaki był dla niej mijający rok. Początkowo pomyślała, że bardzo trudny. Gdy jednak zaczęła przeglądać zdjęcia, doszła do wniosku, że przyniósł także mnóstwo radosnych chwil. "Był też piękny, to był rok zmian, transformacji i podejmowania decyzji. Byłam poddawana wielu próbom, ale wiecie co? Dałam radę! Jestem z siebie totalnie dumna, w 2026 wchodzę silniejsza i mądrzejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Pewna swojej wartości i tego, że świat i ludzie są totalnie wspaniali" - pisała. Jej cały wpis znajdziecie poniżej.