Gwiazdy coraz chętniej odsłaniają kulisy życia prywatnego. Wśród nich jest również Edyta Golec, która prężnie działa w mediach społecznościowych. W 2000 roku wokalistka poślubiła Łukasza Golca. Para doczekała się razem trojga dzieci. Rodzina na co dzień mieszka w góralskiej chacie, z której rozciąga się widok na Beskidy. Zobaczcie, jak wygląda ich posiadłość w Beskidzie Żywieckim.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret postawiła dom w lesie. Inspirowała się Wieniawą?

Tak wygląda dom Edyty i Łukasza Golców. Króluje w nim drewno. Ale spójrzcie na ten taras!

W górskiej chacie nie brakuje typowych dla regionu akcentów. Wnętrze charakteryzuje się przede wszystkim wszechobecnym drewnem. Nie brakuje go zarówno na ścianach domu, jak i na podłodze, a także na oknach. Jednym z punktów salonu Golców jest duży, kaflowy piec, który dogrzewa pomieszczenie. Na ścianach nie brakuje góralskich ozdób, które sprawiają, że domostwo jest niezwykle przytulne. Małżonkowie postawili na bardziej nowoczesny, szary narożnik, a tuż przy nim stoi biały stolik kawowy. W tle często przewija się bujany fotel.

To jednak taras domu przyciąga uwagę, a Golcowie chętnie się nim chwalą. Edyta często dodaje zdjęcia z przestronnego miejsca, z którego rozciąga się niesamowity widok na góry. Spędza tam dużo czasu - zarówno odpoczywając oraz relaksując się, jak i ćwicząc. Całość ogrodzona jest metalowymi barierkami. Taras wyłożony jest szarymi płytkami. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć, jak urządzili się Golcowie.

Edyta Golec sama zaprojektowała wnętrze domu

Niegdyś Edyta Golec pochwaliła się Plotkowi, że sama urządziła wnętrza domu. - Jak dom został wybudowany, to wiedziałam, w jakim duchu chcę go poprowadzić, jak go sobie wymarzyłam. Nikt nam niczego we wnętrzu nie projektował (...). Wystrój to praktycznie moja praca. Czasem posiłkowałam się pomocą dziewczyn, które mają styczność z projektowaniem wnętrz, ale raczej starałam się sama panować nad tym - opowiadała. Następnie wyjawiła, że bryłę budynku zaprojektował lokalny architekt. - Skorzystaliśmy z pomocy architekta, który pochodzi z naszych regionów i wie, jak połączyć nowoczesność z tradycją - mówiła Edyta Golec.

Dom GolcówOtwórz galerię