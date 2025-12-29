Karolina Gilon zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Występ w formacie dał jej przepustkę do świata show-biznesu. Później widzowie mogli oglądać ją w "Love Island" oraz "Ninja Warrior Polska". Po urodzeniu syna Karolina Gilon straciła posadę w Polsacie. "Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca" - pisała w mediach społecznościowych. Chociaż na ten moment nie prowadzi formatów telewizyjnych, to aktywnie udziela się na swoim instagramowym profilu.

Karolina Gilon pokazała nowe mieszkanie. "Nasze pierwsze selfie w lustrze w łazience"

Karolina Gilon zaprezentowała na InstaStories kadry z nowego mieszkania, które ciągle jest remontowane. Przypomnijmy, że prezenterka i jej partner wzięli kredyt, aby zakupić nieruchomość, o czym przeczytacie tutaj. Podczas wizyty w nowym lokum gwiazda "Love Island" zrobiła sobie zdjęcie w wielkim lustrze na korytarzu. Jak widać na zamieszczonych kadrach, w nowym mieszkaniu Gilon nie brakuje czarnych elementów, w tym m.in. pralki, która zainteresowała jej syna. "Pojechaliśmy na chwilę do nowego mieszkania, zobaczyć na żywo kamień w kuchni i w łazience. A Franiu, oczywiście, pierwsze co, to do pralki" - czytamy. W łazience prezenterki znalazło się lustro, w którym pozowała z synem. "I nasze pierwsze selfie w lustrze w łazience" - napisała zadowolona Karolina Gilon. Po kadry z nowego mieszkania zapraszamy do naszej galerii.

Karolina Gilon o "Love Island". Tęskni za programem

W niedawnej sesji Q&A na Instagramie Karolina Gilon odpowiedziała na pytanie dotyczące powrotu "Love Island". Czy chciałaby poprowadzić format? "Bardzo dużo pytacie o to. Kochani, nie wiem. To jest tak, że stacje kupują format... czyli licencje na zrobienie danego programu.. I teraz nie wiadomo, która stacja go kupi i czy w ogóle kupi, więc tym bardziej nie wiadomo, kto by wtedy ten program poprowadził. Na ten moment z tego, co wiem, to nie ma planów na powrót 'Love Island;. Jeśli będę miała z tym cokolwiek wspólnego, to na 100 procent dam wam znać. Póki co nawet najstarsi Indianie nie wiedzą. P.S. Też tęsknię" - odparła.