Anna i Robert Lewandowscy są na co dzień bardzo zabiegani. Ich rodzina mieszka w Barcelonie, gdzie piłkarz spełnia się zawodowo, a trenerka prowadzi swoje studio fitness. Z okazji świąt Bożego Narodzenia udało im się jednak przylecieć do Polski, by mogli spędzić ten wyjątkowy czas w roku z najbliższymi. W instagramowym poście Lewandowska podzieliła się podsumowaniem wyjazdu. Opublikowała przy tym zdjęcia z rodzinnego domu.
W opublikowanym 28 grudnia poście Lewandowska zawarła kilkanaście zdjęć z rodzinnych świąt w Polsce. Pozowała u boku męża i córek, pokazała swoje stylizacje, stół wigilijny oraz prezenty, które otrzymała od bliskich. Uwadze internautów nie umknął także kadr, na którym gwiazda uchwyciła wnętrze domu, w którym się wychowała. Dom Marii Stachurskiej - mamy Lewandowskiej, jest prawdziwie sielską oazą. W lecie otacza go zielony ogród, a sam budynek został zaprojektowany w stylu angielskim, m.in. z dużymi oknami, które wpuszczają do środka sporo światła.
Na wrzuconym przez trenerkę zdjęciu ze świąt, widzimy, że środek posiadłości jest bardzo przytulny. Dominują w nim ciepłe barwy na ścianach oraz drewniane podłogi i meble. Mama Lewej zadbała przy tym o wyjątkowy wystrój przestrzeni na Boże Narodzenie. W domu nie brakowało świątecznych dekoracji, które z wyczuciem zostały dopasowane do reszty ozdób, znajdujących się w nim na stałe.
We wspominanym poście Lewandowska dodała też fotografie otrzymanych, świątecznych prezentów. Trenerka dostała od mam dwa, wyjątkowe podarki. Jednym okazał się koc z wizerunkiem Boga oraz koszulka z zabawnym napisem. "Nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Jestem Ania, wiem, co robię" - mogliśmy przeczytać na bluzce, z którą Lewandowska zapozowała do zdjęcia. Podarki bardzo spodobały się m.in. Paulinie Krupińskiej, która skomentowała wpis koleżanki. "Muszę Marysię zaprosić na urodziny. Też chcę takie prezenty" - napisała prezenterka.