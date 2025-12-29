Anna i Robert Lewandowscy są na co dzień bardzo zabiegani. Ich rodzina mieszka w Barcelonie, gdzie piłkarz spełnia się zawodowo, a trenerka prowadzi swoje studio fitness. Z okazji świąt Bożego Narodzenia udało im się jednak przylecieć do Polski, by mogli spędzić ten wyjątkowy czas w roku z najbliższymi. W instagramowym poście Lewandowska podzieliła się podsumowaniem wyjazdu. Opublikowała przy tym zdjęcia z rodzinnego domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska o otaczającym nas świecie. "Dużo złego się dzieje, żyjemy w lęku"

Anna Lewandowska pokazała dom swojej mamy. To właśnie tam spędziła święta

W opublikowanym 28 grudnia poście Lewandowska zawarła kilkanaście zdjęć z rodzinnych świąt w Polsce. Pozowała u boku męża i córek, pokazała swoje stylizacje, stół wigilijny oraz prezenty, które otrzymała od bliskich. Uwadze internautów nie umknął także kadr, na którym gwiazda uchwyciła wnętrze domu, w którym się wychowała. Dom Marii Stachurskiej - mamy Lewandowskiej, jest prawdziwie sielską oazą. W lecie otacza go zielony ogród, a sam budynek został zaprojektowany w stylu angielskim, m.in. z dużymi oknami, które wpuszczają do środka sporo światła.

Na wrzuconym przez trenerkę zdjęciu ze świąt, widzimy, że środek posiadłości jest bardzo przytulny. Dominują w nim ciepłe barwy na ścianach oraz drewniane podłogi i meble. Mama Lewej zadbała przy tym o wyjątkowy wystrój przestrzeni na Boże Narodzenie. W domu nie brakowało świątecznych dekoracji, które z wyczuciem zostały dopasowane do reszty ozdób, znajdujących się w nim na stałe.

Dom mamy Anny LewandowskiejOtwórz galerię

Takie prezenty otrzymała na święta Anna Lewandowska. Wszyscy patrzą na jej koszulkę

We wspominanym poście Lewandowska dodała też fotografie otrzymanych, świątecznych prezentów. Trenerka dostała od mam dwa, wyjątkowe podarki. Jednym okazał się koc z wizerunkiem Boga oraz koszulka z zabawnym napisem. "Nie pouczaj mnie, jak mam żyć. Jestem Ania, wiem, co robię" - mogliśmy przeczytać na bluzce, z którą Lewandowska zapozowała do zdjęcia. Podarki bardzo spodobały się m.in. Paulinie Krupińskiej, która skomentowała wpis koleżanki. "Muszę Marysię zaprosić na urodziny. Też chcę takie prezenty" - napisała prezenterka.