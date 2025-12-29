Tak mieszka Sebastian Fabijański. Sam namalował obraz na ścianę

Sebastian Fabijański na bieżąco informuje internautów o zmianach w swoim życiu. W listopadzie wyjawił, że remont jego mieszkania dobiegł końca. "Jestem upierdliwym detalistą, jeśli chodzi o wykończenie wnętrz (zresztą nie tylko w kwestii wnętrz), więc nie było łatwo, ale myślę, że dziś wszyscy odczuwamy satysfakcję, bo efekt jest" - pisał aktor w mediach społecznościowych. Teraz zaprezentował swoje gniazdko w programie "Dzień dobry TVN".

Sebastian Fabijański ma nowoczesne mieszkanie. Na ścianie wisi jego obraz

Sebastian Fabijański pokazał w śniadaniówce swoje mieszkanie. Wnętrza są urządzone w jasnych i ciepłych odcieniach. - Chciałem minimalizmu, a z racji tego, że etap mojego życia jest taki, że ja raczej wystudzam wszystkie prywatne emocje, więc nie chcę się cały czas bodźcować w kontrastach, tylko raczej szukam harmonii, spokoju - komentował. W salonie Fabijańskiego znajdują się: wielka kanapa, telewizor, stolik kawowy oraz regały z figurkami aut. Największą uwagę w pomieszczeniu przykuwa jednak ściana, na której aktor powiesił swój obraz. - Miałem trochę inny pomysł na to, ale znajomi, chyba nawet moja mama mnie do tego namówiła [i powiedziała - przyp.red.]: Weź tutaj powieś swój obraz - komentował w formacie. Po zdjęcia mieszkania Sebastiana Fabijańskiego zapraszamy do naszej galerii.

Sebastian Fabijański pokazał pokój syna. Wnętrze robi wrażenie

W mieszkaniu aktora nie mogło także zabraknąć pokoju jego syna Bastiana. W pomieszczeniu można zauważyć m.in. regały wypełnione książkami, szafkę z zabawkami oraz sporo maskotek. Fabijański wyjawił, czy gotuje dla swojego syna. - Ja sam boję się, że mi nie wyjdzie i nie będzie mu smakować, ale moja mama świetnie gotuje, moja mama mieszka niedaleko i dostarcza mi np. naleśniki z mąki orkiszowej. Moja mama tutaj swoją miłość do niego wyraża w ten sposób i ja z tego bezczelnie korzystam - powiedział w "Dzień dobry TVN". Został także zapytany o to, czy bawi się z pociechą. - Ja mam z tym bawieniem tak, że ja w rozmowie jestem najbardziej płodny. Rozmawiając, najwięcej daję. (...) Oczywiście najbardziej lubię udawać różne głosy - skwitował.