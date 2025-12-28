Patrycja i Andrzej Sołtysikowie wzięli ślub w 2015 roku. Ich relacja od początku wzbudzała kontrowersje, ponieważ dziennikarz jest starszy od ukochanej o 24 lata. Zakochani nie przejmują się jednak negatywnymi komentarzami. Doczekali się dwójki dzieci - Stanisława i Antoniny. Patrycja Sołtysik prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kadry ze swojego życia codziennego. Jej instagramowy profil obserwuje ponad 48 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie pochwaliła się zdjęciami domu.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret o domu w lesie. Inspirowała się Wieniawą?

Patrycja Sołtysik pokazała zdjęcie domu. "Na każdym kroku..."

Żona dziennikarza opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie kuchni. W pomieszczeniu widać m.in. piekarnik, jasne blaty oraz ozdoby na ścianach. Nie brakuje także zabawek. Na kadrze można dostrzec zabawkową kuchnię jej pociechy. W opisie kadru Patrycja Sołtysik wyznała, że jest bardzo zadowolona ze swojego domu. Nie chodziło jej jedynie o wystrój wnętrza, ale również o rodzinną, niepowtarzalną atmosferę. "Dom, o jakim marzyłam. Na każdym kroku i w każdym pomieszczeniu widać, że są oni. Dom żyje! Choć często wygląda jak pobojowisko, to wiem, że kiedyś będę tęsknić za tymi zabawkami, książeczkami i wszystkimi akcesoriami" - napisała. Jesteście ciekawi, jak wyglądają inne pomieszczenia w domu Patrycji Sołtysik? Po zdjęcia zapraszamy do naszej galerii.

Galeria Patrycja SołtysikOtwórz galerię

Patrycja Sołtysik o życiu rodzinnym. "Mojego męża bardzo dużo nie ma"

Jakiś czas temu Sołtysik wystąpiła w podcaście "Mamy tak samo" na kanale Ładne Bebe. Opowiedziała o podziale obowiązków w domu. - Nie chcę, żeby to zabrzmiało, że to jest "samodzielne macierzyństwo", ale faktycznie mojego męża bardzo dużo nie ma. Mój mąż też przyjął taki dość tradycyjny model, że "ty się zajmujesz domem, a ja pracuję" - mówiła. Patrycja Sołtysik dba o rodzinny grafik. - Andrzej często wie, że to ja jestem organizatorką naszego życia i mam coś zorganizować, więc ja bardzo dbam, że jak on jest, to żebyśmy byli. Że po prostu to jest ten nasz czas - komentowała w wywiadzie.