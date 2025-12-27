Dygant odsłoniła wnętrze willi w lesie. Jest bajkowo

Agnieszka Dygant w czasie pandemii podjęła decyzję o budowie domu na wsi. Aktorka na co dzień żyje w pięknym apartamencie w stolicy, ale chciała mieć także miejsce, do którego można uciec od zgiełku miasta i zdecydowała się zainwestować w nieruchomość na Mazurach. Wielokrotnie podkreślała, że bardzo zależało jej na tym, aby dom był ekologiczny. "Gdy plan wybudowania domu był klarowny, postanowiłam, że będzie to budynek oszczędny i ekologiczny, wykorzystujący w tym celu wszystkie możliwe technologie. Jest to dom nowoczesny, ale postanowiłam wykorzystać przeszczotkowane i zabezpieczone drewno z odzysku. Do budowy ogrodzenia zostały użyte kamienie, których ogromna liczba znajdowała się na działce" - opowiedziała w rozmowie z portalem czasnawnetrze.pl. Aktorka pokazała swoją posiadłość w świątecznej odsłonie.

Agnieszka Dygant spędziła święta w mazurskiej posiadłości. Pokazała wyjątkowe wnętrze domu

Agnieszka Dygant od początku budowy swojej mazurskiej posiadłości relacjonowała postępy prac w mediach społecznościowych. Wielokrotnie podkreślała, że zależało jej na tym, aby wszystko było dokładnie przemyślana także pod względem bezpieczeństwa i ekologii. "Budowa domu to nie przelewki. Pochłania mnóstwo energii i generuje sporo wyzwań, gdyż nie można znać się na wszystkim. Chciałam, żeby dom był ciepły, bo jestem zmarzluchem. A ponieważ pamiętam, jak w moim rodzinnym domu ważne zimą były skarpety i wełniany sweter, wybór najlepszych rozwiązań w zakresie termoizolacji, energooszczędności, bezpieczeństwa i ekologii był dla mnie podstawą. Jak powiedziała moja mama: lepiej teraz dwa razy pomyśleć niż później zrywać dach" - pisała na Instagramie. Wygląda na to, że wszystkie plany udało się zrealizować.

Aktorka postanowiła w swojej posiadłości spędzić święta. Udostępniła na Instagramie zdjęcia udekorowanego salonu, gdzie w rogu stanęła spora choinka. Uwagę we wnętrzu zwracają drewniane ściany, które sprawiają, że jest ono bardzo przytulne. Agnieszka Dygant pokazała także kilka prostych dekoracji, za pomocą których stworzyła wyjątkową świąteczną atmosferę. "Wesołych świąt kochani" - pokreśliła.

Agnieszka Dyagnt wychowała się na wsi. "Babcie prowadziły tradycyjne gospodarstwa"

Dlaczego Agnieszka Dygant postanowiła wybudować dom na wsi? W jednym z wywiadów aktorka wyznała, że całe dzieciństwo spędziła blisko natury i brakowało jej takiego trybu życia. "Rozumiem, że jestem postrzegana jako osoba 'z miasta', ale to nie do końca prawda o mnie. Dużą część dzieciństwa spędziłam na wsi. Moje obydwie babcie prowadziły tradycyjne gospodarstwa. Spędzałam tam całe wakacje, ale także i święta. Bywało, że drogi były tak zasypane, że dziadek musiał wyciągać sanie, żeby po nas wyjechać! Znam więc dobrze rytm życia wsi, rytm natury. I chyba w tym miejscu obalam mit miejskiej dziewczyny" - wyznała w rozmowie z portalem czasnawnetrze.pl.