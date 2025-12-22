W wielu domach trwają ostatnie przygotowania do Bożego Narodzenia. Świąteczne szaleństwo ogarnęło również bliskich Maty. Gdy raper promuje swój najnowszy singiel "Będę prezydentem", w jego rodzinnym domu trwa gorączkowe krzątanie się przed Wigilią. Mama Maty, Arletta, pochwaliła się na Instagramie tegorocznymi dekoracjami. Trzeba przyznać, że wnętrza wyglądają naprawdę klimatycznie!

Mama Maty pokazała, jak przystroiła dom na święta. Przy kominku istne szaleństwo

Widać, że Arletta Matczak poświęciła na przygotowanie dekoracji mnóstwo czasu. W jadalni stanęła ogromna choinka, pod którą ułożone zostały pluszowe renifery. Z okien zwisają białe gwiazdy. Stół doczekał się już świątecznego nakrycia. Są świece, miniaturowe choinki i obrus w czerwoną kratę. Znalazło się także miejsce dla małej szopki. Sporo dzieje się również w samym salonie. Świąteczne koce, poduszki i kolejne dwa renifery. Na kominku ułożono gałązki świerka. Nad nim zawisł świąteczny stroik. Nie mogło zabraknąć również gwiazd betlejemskich. Od jakiegoś czasu mama Maty dzieli się także efektami swojej pracy w kuchni. Niedawno pochwaliła się faszerowanymi, pieczonymi gruszkami. Na jednym ze zdjęć widzimy również kaczkę pieczoną z jabłkami i ziołami.

Świątecznie zrobiło się także na zewnątrz. Przed drzwiami stanęły mniejsze choinki, które już połyskują światłami lampek. Obok ustawiono stylowe lampiony, w których umieszczono świeczki. Przystrojone zostały także krzewy i inne drzewa. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Mama Maty od początku wiedziała, że jej syn będzie kimś wyjątkowym

Mata niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, ale wiadomo, że rodzina jest dla niego bardzo ważna. Jakiś czas temu jego mama podzieliła się przemyśleniami na temat macierzyństwa. "Bycie mamą to najtrudniejsza, a zarazem najpiękniejsza w życiu rola do odegrania i... wielka misja do wykonania, zwłaszcza wtedy, gdy na świat wydajesz niezwykłego malucha i wiesz to od pierwszego spojrzenia w jego nowo narodzone oczęta" - pisała na Instagramie.