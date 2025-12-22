W grudniu media obiegła informacja o rozwodzie Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Chwilę później modelka ogłosiła, że wyprowadziła się ze wspólnego domu. - Pewnie się domyślacie, widzicie, że otoczenie się zmieniło. Będę nagrywać współprace reklamowe częściej stąd. To jest moje nowe mieszkanie. Nikt nikogo nie wyrzucił, od razu tutaj ucinam wszystkie spekulacje, jakieś wymysły - komentowała w mediach społecznościowych. Sandra Kubicka powoli urządza nowe gniazdko.

Sandra Kubicka pokazała świąteczne dekoracje. "Tak tu jest przytulnie"

Sandra Kubicka opublikowała na instagramowym profilu kadry z mieszkania. Modelka udekorowała wnętrze świątecznymi ozdobami. W salonie znalazły się m.in. żywa choinka z czerwonymi bombkami oraz tematyczne poduszki, które wypełniły całą kanapę. Nie zabrakło także srebrnego, minimalistycznego drzewka. "To, że pierwszy raz mam żywą choinkę, to już wiecie. Widzicie, pięknie zamykam ten rok. Trudny dla mnie rok zamykam takimi pierwszymi razami i takimi wspomnieniami" - przekazała Sandra Kubicka. Zaznaczyła, że jest bardzo zadowolona ze swojego gniazdka i ozdób. "Szczerze? To mi się nawet nie chce wychodzić, tak tu jest przytulnie" - dodała celebrytka w mediach społecznościowych. Po omawiane zdjęcia z mieszkania Sandry Kubickiej zapraszamy do naszej galerii.

Sandra Kubicka o byciu mamą. Nie lukrowała rzeczywistości. "Mam pomocnika"

20 grudnia Sandra Kubicka opublikowała na InstaStories dość osobisty wpis. Odpowiedziała na pytania fanów o to, jak radzi sobie sama z opieką nad synem i psami. Celebrytka zdobyła się na szczere słowa i przyznała się do chwil słabości. "Po pierwsze, nie daję [sobie rady - przyp.red], po drugie - mam pomocnika" - zaczęła. Modelka wróciła także wspomnieniami do pewnej sytuacji. "A tak na serio, ostatnio zadałam to samo pytanie kobiecie, która wychowuje samotnie trójkę dzieci. Odpowiedziała mi: 'Jak nie masz wyjścia, to dajesz radę'. I to trafiło mnie prosto w serce. Mamuśki mają super moce!" - podsumowała Sandra Kubicka na InstaStories.