Beata Tadla to doświadczona dziennikarka i prezenterka telewizyjna, od lat związana z mediami informacyjnymi. Fani mogą ją kojarzyć z "Wiadomości" i "Pytania na śniadanie". Po intensywnej pracy Tadla odpoczywa w swojej posiadłości w Wawrze, jednej z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. Jej 168-metrowy dom to przestrzeń, która miała być kiedyś sprzedana, ponieważ kojarzyła się z trudnym etapem życia i rozstaniem z Jarosławem Kretem. Ostatecznie jednak dziennikarka zdecydowała się zachować nieruchomość, której po sądowej batalii jest jedyną właścicielką. Mieszka tam z trzecim mężem, Michałem Cebulą. Dziś willa stanowi dla niej spokojną przystań i miejsce wytchnienia po zawodowych wyzwaniach.

Tak mieszka Beata Tadla. Tylko spójrzcie na ten wystrój

Na Instagramie Beata Tadla chętnie dzieli się kadrami z życia prywatnego, pokazując chwile spędzane z rodziną i przyjaciółmi, którym często urządza kameralne przyjęcia. Wnętrza domu urządziła w jasnej, stonowanej kolorystyce. W salonie centralne miejsce zajmuje duża szara sofa, przeznaczona zarówno dla domowników, jak i gości. Przestrzeń doświetlają duże okna, a całość sprawia wrażenie przytulnej, harmonijnej i pozbawionej nadmiaru dekoracji. Na zdjęciach widzimy też domową biblioteczkę. Od razu widać, że książki zajmują wyjątkowe miejsce w życiu dziennikarki. Zdjęcia znajdziecie w galerii.

Beata Tadla mieszka w willi. Nie brakuje w niej elegancji

W przestronnym salonie Beaty Tadli centralnym punktem jest duży, drewniany stół, przy którym chętnie przyjmuje gości. W mediach społecznościowych na profilu dziennikarki znajdziemy dużo zdjęć właśnie z tego miejsca. Spójność aranżacji widać również w łazience. Podobnie jak w kuchni, ściany wykończono jasną okładziną imitującą cegłę, która nadaje wnętrzu lekkości. Pod skosem zaprojektowano niewielką, ale funkcjonalną strefę pielęgnacyjną, tworząc przytulną przestrzeń do codziennych rytuałów. Jak oceniacie? ZOBACZ TEŻ: Beata Tadla pęka z dumy. Jej chrześniak pojawił się w teleturnieju. "Wygrał skubany"