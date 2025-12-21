Aleksandra Popławska od kilku lat prowadzi życie z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Aktorka, która wcześniej mieszkała w Warszawie, zdecydowała się na przeprowadzkę poza stolicę i dziś mieszka na skraju Puszczy Kampinoskiej. To właśnie tam stworzyła dla siebie i swojej rodziny spokojną, pełną zieleni przestrzeń, w której czuje się bezpiecznie i swobodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Margaret postawiła dom w lesie. Inspirowała się Wieniawą?

Aleksandra Popławska znalazła swój azyl w Puszczy Kampinoskiej. Dom urządzono w prowansalskim stylu

Aktorka pochodzi z Zabrza, jednak przez długi czas była związana z Warszawą. Życie w dużym mieście nie dawało jej jednak poczucia komfortu. W jednym z wywiadów przyznała, że doświadczyła tam nieprzyjemnych sytuacji, w tym napadu, co wpłynęło na decyzję o wyprowadzce. Dom położony blisko natury stał się dla niej prawdziwą ostoją spokoju i prywatności. "Znalazłam takie miejsce, w którym, jeśli mam ochotę, mogę poleżeć na trawie w słońcu, tak jak mnie Pan Bóg stworzył, i nikt mi w tym nie przeszkadza" - wyznała w rozmowie z "Wysokimi obcasami".

Dom Aleksandry Popławskiej urządzony jest w ciepłym, prowansalskim stylu. Wnętrza są przytulne i pełne osobistych akcentów - obrazów, książek oraz pamiątek z podróży. Centralnym punktem salonu jest kominek oraz duży stół wykonany ze starego, dębowego drewna z recyklingu. "Mój dom przypomina stylem domek prowansalski, ciepły i przytulny, pełno w nim obrazów, pamiątek z podróży, książek. Mam kominek i duży stół ze starego dębowego drewna z recyklingu z kaflem na środku, na którym można postawić gorące naczynia" - wyjawiła. Duże okna tarasowe sprawiają, że salon jest jasny i otwarty na otaczającą przyrodę. To właśnie tam aktorka spędza czas, pracuje nad formą i odpoczywa. Zdjęcia domu Aleksandry Popławskiej zobaczycie w naszej galerii:

Aleksandra Popławska znalazła swój azyl w Puszczy Kampinoskiej. Dom urządzono w prowansalskim stylu Otwórz galerię

Aleksandra Popławska nie tylko odpoczywa, ale i chętnie pracuje w ogrodzie

Ważnym elementem jej codzienności jest także ogród, o który chętnie dba i w którym relaksuje się na łonie natury. Jakiś czas temu, przy okazji akcji promującej ramówkę TVN, aktorka pokazała się w zupełnie naturalnej odsłonie, gdy z zaangażowaniem przekopywała swój ogródek. Wszystko wskazuje na to, że takie proste, codzienne zajęcia dają jej dużą satysfakcję.