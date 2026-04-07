Kinga Preis jest jedną z najbardziej wszechstronnych aktorek, która sprawdza się zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych. Wielu kojarzy ją z serialu "Ojciec Mateusz", w którym od 2008 roku gra gospodynię Natalię Borowik. Choć Preis ma na koncie kilkadziesiąt ról i nie rezygnuje z pracy w branży, znajduje czas na dzielenie się życiem zza kulis z fanami. Robi to poprzez profil na Instagramie. Pokazała fanom, jak robi domowy ser. Mogliśmy zobaczyć jej kuchnię. Postawiła na prostą aranżację wnętrza.

Kinga Preis robi ser. Przy okazji pokazała, jak wygląda jej kuchnia

Na instagramowym profilu Kingi Preis pojawiło się nagranie, na którym aktorka pierwszy raz w życiu próbuje zrobić domowy ser. "A ty częściej robisz w kuchni ser czy syf?" - zapytała w opisie filmiku. - Ser robię pierwszy raz w życiu. Nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Wyłączył się termometr, ludzie ratujcie! W teorii za chwilę ma się zadziać magia - mówiła na nagraniu. Aktorce udało się zrobić ser, choć wszystko skwitowała słowami: "Tu się dzieje syf, nie magia". Dzięki materiałowi fani mogli zobaczyć, jak wygląda kuchnia Preis.

Uwagę zwracają zabudowane pod sam sufit brązowe szafki, pośród których wbudowano piekarnik. Nie brakuje oczywiście blatu roboczego, który w przypadku kuchni aktorki, ma czarny kolor. We wszystko wkomponowano pasujący kolorystycznie zlew. Pod blatem zabudowane są również liczne szafki i szuflady. Gwiazda wybrała do pomieszczenia kuchenkę gazową. Na parapecie króluje roślinność, obok której stoi kolorowa lampka. Aktorka położyła na ziemię dywan. Pomieszczenie wygląda przytulnie, choć nie brakuje w nim nowoczesnych sprzętów.

Kinga Preis zachwyciła internautów swoją autentycznością

Zabawny filmik Kingi Preis wzbudził zainteresowanie wśród jej fanów. Wielu było rozbawionych jej pytaniem i przyznało, że w ich kuchniach częściej panuje "syf". "Zdecydowanie syf, który szybko po sobie ogarniam", "Melduję, że syf ", "Bez syfu w kuchni się nie liczy!" - pisali obserwatorzy. Zachwycali się również pomieszczeniem. "Jaka piękna kuchnia", "Ser serem, ale ta kuchnia" - czytamy w komentarzach. Internauci podkreślali również, że w sieci potrzeba takich naturalnych materiałów.