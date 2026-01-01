Dawid Woliński jest uznanym projektantem, któremu ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła rola jurora w programie "Top Model". Choć ceni luksusowe marki, na co dzień w swoim mieszkaniu nie otacza się przepychem, a stawia na prostotę i minimalizm. Projektant mieszka w ogromnym, 146-metrowym apartamencie w Warszawie, w którym ma do dyspozycji także taras wielkości aż 120 m kw. W 2022 roku Woliński w "Dzień dobry TVN" opowiedział o metamorfozie, jaką przeszło jego mieszkanie.

Tak mieszka Dawid Woliński. Wnętrza niczym w muzeum

We wnętrzach Dawida Wolińskiego w oczy od razu rzuca się biel - zarówno na ścianach, jak i na podłodze. Projektant w "Dzień dobry TVN" wyjawił, że zdecydował się wyłożyć je mikrocementem. - On nie pomniejsza pomieszczenia, dlatego, że to jest niecałe dwa milimetry grubości - relacjonował. Taka struktura dodaje również wnętrzom bardzo surowego, minimalistycznego charakteru. W salonie Dawida Wolińskiego podkreślają ją również białe meble - prosta kanapa i pasujące do niej fotele. Kuchnia z kolei jest całkowicie czarna - od blatów i frontów szafek, przez umywalkę, a nawet kran. Co ciekawe, kuchnia w mieszkaniu projektanta w całości zmieściła się na jednej ścianie. Woliński przyznał, że nie jest to miejsce, w którym na co dzień spędza zbyt dużo czasu.

Sypialnię projektanta wypełnia duże łóżko w kremowym odcieniu, zgrywające się kolorystycznie z podłogą i ścianami. Nad wezgłowiem zawieszono dyskretne, ciemne lampki do czytania. Z pomieszczenia można przejść bezpośrednio do łazienki, która robi bardzo duże wrażenie. Znalazło się tu miejsce na wolnostojącą białą wannę z kontrastującą czarną baterią. Prysznic jest niemal niewidoczny - nie jest odgrodzony od reszty pomieszczenia, a odpływ znajduje się bezpośrednio w podłodze. Jedną całą ścianę zajęło z kolei lustro, które optycznie powiększa przestrzeń.

Ciekawostkę stanowi umywalka w łazience Dawida Wolińskiego. Stanowi ona integralną część kamiennego blatu - wykonano w nim drobne żłobienia, w którym umiejscowiono odpływ. Projektant w rozmowie z "Dzień dobry TVN" podkreślił, że to bardzo ekologiczne rozwiązanie. - Dużo mniej wody zużywasz, nie puszczasz jej, nie leci w nieskończoność - wyjaśnił.

Taras Dawid Woliński nazwał "oazą w środku miasta"

Prawdziwą ozdobą apartamentu Dawida Wolińskiego jest ogromny taras, z którego część jest zadaszona. Projektant ustawił tu rośliny w doniczkach, wygodne leżaki z poduchami, a nawet kominek. Aby zachować prywatność i odsłonić się od sąsiadów, Woliński zawiesił na tarasie lniane kotary. Jak wyjaśnił, takie rozwiązanie dodatkowo nie zabiera mu dziennego światła. Juror "Top Model' uwielbia spędzać tu zwłaszcza letnie wieczory z przyjaciółmi.