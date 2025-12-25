Marta Wierzbicka zyskała ogólnopolską rozpoznawalność za sprawą roli Oli Zimińskiej w serialu "Na Wspólnej", w którym z przerwami gra już od 20 lat. Dziś widzowie mogą oglądać ją również w "Szpitalu św. Anny", gdzie wciela się w postać ginekolożki Darii Bursztyn. Wierzbicka nie ukończyła jednak aktorstwa - zdecydowała się na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zamiłowanie do sztuki wyraźnie widać w wystroju jej mieszkania.

Marta Wierzbicka nie ma mieszkania "z katalogu". Urządziła je po swojemu

Na zdjęciach, które Marta Wierzbicka publikuje na Instagramie, wyraźnie widać, że włożyła dużo pracy, aby mieszkanie w pełni oddawało jej charakter. W oczy rzucają się od razu liczne plakaty i dzieła sztuki, które zdobią ściany wnętrz. Niektóre z nich są nawet oparte o ściany i meble, inne z kolei stoją na sztalugach. Widać również, że Wierzbicka bardzo dobrze czuje się w otoczeniu drewna. Podłoga w jej mieszkaniu jest wykonana z desek, a wnętrza zdobią drewniane krzesła i komody. Największe wrażenie robi jednak masywny, okrągły stół z drewna, który stanął w jadalni. Mebel został postawiony pod dużym oknem, które wpuszcza piękne, dzienne światło. Z instagramowych wpisów Marty Wierzbickiej możemy dowiedzieć się, że część mebli w jej domu pochodzi z drugiej ręki.

Ściany mieszkania pomalowano na biało, co optycznie powiększa przestrzeń. W mieszkaniu Marty Wierzbickiej nie brakuje jednak kolorów. Nadają je nie tylko obrazy i liczne kwiaty doniczkowe, które uwielbia aktorka, ale też kanapa w odcieniu butelkowej zieleni, która króluje w salonie. Na podłodze znalazł się z kolei jasny, puchaty dywan. Marta Wierzbicka w dość niecodzienny sposób urządziła kuchnię. Zrezygnowała z części górnych szafek, które zamieniła na otwarte półki. Stanęły na nich nie tylko przyprawy czy kuchenne szpargały, ale też kwiaty doniczkowe i ozdobne naczynia. Zdjęcia mieszkania Marty Wierzbickiej znajdziecie w galerii.

Marta Wierzbicka z drugiej ręki wybiera też ubrania

Marta Wierzbicka jest fanką nie tylko mebli, ale również ubrań z drugiej ręki. O tym, dlaczego sama zagląda do vintage shopów, opowiedziała w materiale, który ukazał się na youtube'owym kanale Onet Styl Życia. - Żyjemy w czasach, w których otacza nas konsumpcjonizm. Bardzo dużo kupujemy, łatwo kupujemy, łatwo nam to przychodzi - mówiła aktorka. - Przez to, że kupujemy tak dużo, nie zwracamy uwagi na jakość, rzeczy służą nam o wiele krócej - dodała.